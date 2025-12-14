Como parte de la evolución de Puerto Rico a la que todos aspiramos, Metropistas asume su responsabilidad de avanzar con propósito.

La alianza público-privada no solo transforma las autopistas, sino que impulsa la economía y mejora la calidad de vida de los puertorriqueños. Seguridad, sostenibilidad, resiliencia y comunidad son los pilares de su crecimiento.

La meta de Metropistas es que viajes más seguro por sus vías. Si necesitas asistencia en la carretera gratis, llama al 787-705-8699 o accede a la app de Metropistas. ( Suministrada )

Iniciativas de seguridad que salvan vidas

Metropistas reafirma su compromiso con la seguridad y el orden público con la entrega de 46 patrullas completamente equipadas a la Policía de Puerto Rico, y el mantenimiento continuo de los cuarteles ubicados en las autopistas.

Con el fin de contribuir a un Puerto Rico más seguro, Metropistas entregó 46 patrullas totalmente equipadas a la Policía de Puerto Rico. ( Suministrada )

Los efectos de su esfuerzo también se traducen en cambios positivos en las carreteras del país. Desde 2011, la empresa ha logrado una reducción de 75 % en los accidentes con víctimas en las autopistas PR-22 y PR-5. Mientras, en el resto de las autopistas que administra desde diciembre de 2023, ya se refleja una reducción de 35 % en los accidentes con víctimas.

Asimismo, su programa de asistencia en la carretera 24/7, libre de costo, ha atendido más de 118,000 incidentes, brindando apoyo inmediato a los conductores.

Las personas pueden sentirse seguras de que uno de los operadores de Metropistas les puede ayudar en cualquier momento. ( Suministrada )

Además, Metropistas promueve la seguridad vial con campañas educativas como “La Silla Vacía”, un recordatorio poderoso de lo frágil que puede ser la vida en nuestras carreteras y del impacto que una decisión al volante puede tener en los hogares puertorriqueños. Igualmente, colabora con diversas entidades como la Fundación Asistencia Centro de Trauma.

Sostenibilidad, resiliencia y compromiso comunitario

Con una inversión de $3.6 millones, Metropistas completó la instalación de sistemas de energía solar en todas sus plazas de peaje de la PR-22 y centro de control, generando 713 kW de energía limpia.

La implementación de una microrred solar en la estación de peaje de Buchanan logrará una reducción significativa de sus emisiones de CO2. ( Suministrada )

La compañía también lidera un acuerdo con Para la Naturaleza que contempla hasta $5 millones en restauración ecológica, reforestación y educación ambiental, con apoyo del Gobierno y la banca local.

En un esfuerzo en conjunto por proteger nuestro medioambiente, Metropistas se unió a la iniciativa del Día Internacional de Limpieza de Costas, llevando a cabo una exitosa jornada en Playa Tómbolo, en Manatí. En colaboración con Para la Naturaleza y Scuba Dogs Society, sus voluntarios se armaron de guantes, bolsas y mucha determinación para recoger basura y contribuir a la preservación de las costas. ( Suministrada )

Además, Metropistas firmó un acuerdo de colaboración con el Municipio de Bayamón para fortalecer la seguridad vial, el mantenimiento urbano y la educación ciudadana en zonas adyacentes a la PR-5.

Este modelo de cooperación se replicará en otros municipios, integrando esfuerzos sociales y ambientales en beneficio de las comunidades.