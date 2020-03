Miguel Enrique Rodríguez Meléndez, propietario de Aroshop, un establecimiento de venta de gomas y aros en Caguas, todavía no sabe qué hará con su negocio el próximo miércoles, cuando podría operar de forma limitada al amparo de la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez para frenar el avance en la isla del coronavirus.

El comerciante de 39 años tiene dudas por dos aspectos: primero, él no está claro si solamente puede atender para “órdenes de emergencia” o si en ese horario (9:00 a.m. a 12:00 p.m.) puede atender cualquier cliente que llame por cita; y, en segundo lugar, porque le preocupa la salud de sus empleados.

“Para serte bien honesto, (la orden ejecutiva) es un poco ‘tricky’ y confusa”, afirmó sobre la directriz que le permite operar miércoles y jueves entre 9 a.m. y 12 para casos por cita previa.

“Yo quisiera abrir, pero no estoy claro si puedo abrir en ese horario. (Además) uno puede tomar sus precauciones, como esto se está propagando tan rápidamente, no sé, yo en este momento no creo que vaya a exponer a mis muchachos (dos empleados) a enfermarse… uno tiene que cuidarse, uno no sabe cómo están los demás”, indicó Rodríguez Meléndez.

Agregó que el paquete de alivio del gobierno “ayuda en algo”, pero son muchos los gastos de un negocio y “mis dos muchachos ahora mismo no están cobrando”. La ayuda a pequeños negocios fue de unos $1,500 y “yo en renta solamente pagó $2,100”, explicó el comerciante.

Hablan los mecánicos

Por su parte, el presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, Julio C. Bonilla Meléndez, dijo que más allá de que puedan abrir miércoles y jueves entre 9:00 a.m. y 12, aquí lo primordial es ver si pueden ofrecer el servicio sin arriesgarse innecesariamente a contraer el COVID-19.

“Lo importante es que cada dueño de taller sabe si su taller provee un área segura para sus clientes y empleados. Si su taller no cumple, mejor no abra”, afirmó Bonilla Meléndez.

El líder del grupo que aglutina a unos 4,000 mecánicos describiٚó como muy buena la acción de la gobernadora, porque le provee un horario para dar servicio, e incluso para entregar autos reparados pero que estaban “estoqueaos en los talleres” por lo súbito de la orden ejecutiva previa que cerraba por completo las operaciones de los mecánicos.

“La realidad del caso es que nos abre una brecha que no teníamos", afirmó Bonilla Meléndez

Pero el trabajo debe hacerse cuidando la salud y por eso informó que todos los esfuerzos del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices en este momento están en hacer un protocolo de seguridad para evitar los contagios, lo que debería incluir desinfectar los autos, atender a una persona a la vez, solo emergencias, el uso de guantes y mascarillas, entre otras.

“No podemos hacer como pasa en los supermercados, esas filas, la gente no respeta las distancias. Estamos conscientes de que hay que combatir esa enfermedad”, explicó presidente.

Bonilla Meléndez insistió en su exhortación a que los mecánicos, tanto los del colegio como los que no son parte del grupo, que consideren la opción de no abrir el taller, pensando en la salud suya y de la comunidad.

“Si no tienes vehículos que entregar, y no tienes clientes con primera necesidad, mejor no abras, la vida es demasiado valiosa. Sabemos que afecta el ingreso en los talleres, peor tenemos que tratar… exhorto a las personas que no son colegiados a que no abran, si la gomera no tiene espacio para recibir a los clientes, mejor no abran sus puertas, lo que tenemos que evitar es el contagio, y salvar vidas, que es lo vital”, concluyó.