Juana Díaz. Una vez más, el llamado Belén de Puerto Rico se vistió de tradición para celebrar la multitudinaria Fiesta de Reyes en su edición 142, en medio de un ambiente alegre y familiar al que se unieron miles de personas.

Muchos llegaron a la Casa Museo de los Santos Reyes para disfrutar de la música típica y saludar a sus compueblanos, mientras otros se apostaron en ambos extremos de la calle Comercio en lo que parecía una estampa pintoresca por la cantidad de gente ataviada de pastores y elementos alusivos a la celebración.

Justo a las 10:00 de la mañana, salieron los Magos de Oriente a saludar desde el balcón de la estructura temática; una señal que marcaba el inicio del Desfile de Reyes, Pastores y pueblo para el que se registraron unas 400 personas.

Los primeros en romper con la espera fueron los abanderados del Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy, seguidos de la Banda Escolar de Juana Díaz, los cuales animaron a los presentes con canciones del popurrí navideño.

En tanto, el gentío animaba a los participantes del desfile, que incluyó también animales, entre estos, el burro Bruno y tres cabritas que ya son parte de la tradición.

Según Gerónimo, residente del barrio Singapur de Juana Díaz, “yo vengo todos los años y participo con mi compañera Hilda Santos”.

“Nosotros somos los últimos pastores. Traemos el burro y las cabritas porque esto es el nacimiento de nuestro redentor que nació entre animales”, expresó el hombre mientras atendía a los curiosos que se acercaban para tomar fotos.

En otro extremo estaba Julio Enrique Morales Renovales, de 22 años, con su sobrino Elías, de siete años, los cuales trajeron un pony que representaba su primera participación en el popular desfile.

“Ha sido un sueño participar de esta actividad como integrante y no como espectador. Mi intención con esto es que no muera la cultura y la tradición de los Reyes Magos”, confesó el estudiante de agronomía.

Allí también estaba su padre, Julio Morales, con su esposa y otros familiares.

“Esto representa algo muy hermoso. Prácticamente todos los años venimos para inculcar esa cultura a nuestros hijos y a nuestros nietos también. Esto me acuerda a cuando me traían mis padres y ahora vamos por la cuarta generación”, apuntó Morales de 52 años.

Por su parte, Jovana Munet acompañaba a su hijo, Emmanuel Vega Munet, un joven de 25 años con síndrome de Down que, se vistió de pastor para la ocasión.

“A él le encanta esto de los Reyes Magos y siempre lo traigo para que participe. Para nosotros, esto representa amor, paz y unión”, dijo la maestra juanadina.

Asimismo, Garit Ramírez también se integró a la festividad de su pueblo al llevar a su hija, Katiria, y un nieto de cuatro meses de nacido.

“Me encanta; vienen personas de distintos pueblos y hasta viajan desde Estados Unidos. Me gusta porque se da bastante bien, se pasa chévere y es bien familiar”, sostuvo la fémina de 41 años.

Uno de los visitantes, José Madera, viajó de San Germán vestido de jíbaro, tal como ha hecho desde hace casi dos décadas, “por agradecimiento”.

“Todo empezó hace 19 años por una muchacha que me llevó a la iglesia y de ahí pa’ acá he representado a los boricuas en la Quinta Avenida de Nueva York y he visitado 47 pueblos”, expuso el hombre de 73 años.

“Estoy muy agradecido. Me ha ido bien, he podido salir y plantar mi bandera a donde yo quiera, porque sin mi bandera no vamos a ningún la’o”, agregó.

Mientras tanto, Juan López Navarro, definió su participación con el toque de un güiro que mide seis pies de largo.

A sus 80 años, el juanadino del barrio Piedra Aguza, resaltó que, “vengo para darles honor porque ellos (los reyes) están representando al rey que es Jesús”.

Llamado de paz

De otra parte, el desfile continuó al son de panderos que impartían alegría a los presentes que esperaban para saludar a los Santos Reyes, los cuales estaban montados a caballo.

Así, bajo un intenso sol sureño que se fundía con el peculiar olor de la gastronomía puertorriqueña; sonrisas, abrazos y devoción, los desfilantes siguieron la ruta que, aunque más corta por el cierre de la plaza Román Baldorioty de Castro, se mantuvo fiel a la tradición.

El alcalde Ramón Hernández Torres que también desfiló ataviado de pastor, confesó que, “la preparación ha sido un poquito diferente que en años anteriores por la situación de la rehabilitación de nuestra plaza”.

Asimismo, señaló que “tenemos que hacer un poquito de sacrificio este año para ver el fruto el año entrante”.

Se trata de un proyecto con $7 millones en fondos federales que incluyen la rehabilitación de la plaza y el desarrollo del Paseo de los Reyes, el cual comenzará en el museo y “lo conectará con la plaza”.

“Me emociona muchísimo esto, no solamente por lo cultural, sino por lo cristiano, especialmente lo que tiene que ver con la epifanía, que es el acto más importante de esta celebración”, resaltó.

Entretanto, William John Santiago Vázquez, presidente del Concejo Juanadino Pro Festejo de Reyes, hizo un llamamiento por la paz, tras completar cerca de 50 visitas en diciembre, además de los pueblos a los que llegaron durante la caravana nacional.

Una de las paradas fue en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, a donde acudieron el pasado sábado para compartir con cientos de viajeros que quedaron varados por el cierre del espacio aéreo, tras la intervención militar en Venezuela.

“El 2026 va a ser un año bien difícil. Tenemos un futuro, pero para poder pensar en el futuro tenemos que asegurar el presente y para eso, tiene que haber hermandad y paz; no puede ser violencia. El llamado de los reyes es ese: vamos a transmitir toda la paz, porque si todos, en conjunto, buscamos la paz, lo vamos a lograr”, acotó,

Santiago Vázquez reveló que los reyes están contemplando varias invitaciones fuera del archipiélago borincano, entre estas, República Dominicana, Cuba, Colombia y, “también la posibilidad de regresar al Vaticano, aunque el Vaticano nos toma un poquito de más tiempo”.

Tras el desfile, se dio paso a la proclamación de las profecías, diálogo de reyes y pastores y, la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina.