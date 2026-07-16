El Gobierno de Puerto Rico comenzó este jueves la distribución de un bono escolar de $800 por estudiante dirigido a familias participantes del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), con el propósito de ayudarlas a cubrir los gastos del regreso a clases.

El Departamento de la Familia informó que el beneficio será desembolsado a través de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y representará una inversión de $2.8 millones.

En total, 2,028 familias recibirán el incentivo, lo que beneficiará a 3,470 menores elegibles. El dinero podrá utilizarse para la compra de uniformes, materiales escolares, calzado y otros artículos necesarios para el inicio del nuevo año académico.

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La ayuda está dirigida a las familias que participan de la Categoría C del programa TANF y que permanecían activas al mes de junio de 2026.

Familia aclaró que los beneficiarios no tienen que realizar solicitudes ni completar trámites adicionales, ya que la elegibilidad se determina de manera automática y el dinero será depositado directamente en la Tarjeta Única.

La gobernadora Jenniffer González destacó que esta asistencia es posible gracias a fondos federales y la describió como una inversión en el bienestar y desarrollo de la niñez puertorriqueña.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, afirmó que el incentivo busca aliviar la carga económica de las familias durante el regreso a clases.

“Con este Bono Escolar apoyamos a las familias para que puedan adquirir los materiales y artículos esenciales que necesitan sus hijos y comiencen el nuevo año escolar preparados para aprender, crecer y alcanzar sus metas”, expresó.

Mientras, la administradora de ADSEF, Blanca M. Medina, señaló que la emisión fue programada para que los beneficiarios puedan aprovechar el periodo de ventas exentas del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para artículos y uniformes escolares.

El fin de semana libre de IVU para compras escolares se celebrará este viernes 17 y sábado 18 de julio, lo que permitirá a las familias maximizar el valor del incentivo al adquirir los artículos necesarios para el regreso a clases.