Miles de familias acudieron este martes a disfrutar en el Parque de las Ciencias de Bayamón, aprovechando tanto la oferta de entrada gratuita y actividades libre de costo como parte de una actividad “Misión Navidad”, promovida por La Fortaleza y las agencias de gobierno.

A esta combinación se unió el día feriado por la celebración del Descubrimiento de Puerto Rico.

Desde temprano, antes de las 7:00 a.m., ya había fila para entrar al Parque, y a media mañana, unas 5,000 personas habían entrado a disfrutar de toda la oferta, que incluía a conocidos personajes infantiles, los populares camellos navideños, paseos en el trencito y mucho más, en un ambiente donde, pese al sol y el calor no tan intenso como en semanas anteriores, predominaba la alegría y la felicidad dibujada en el rostro de miles de niñas y niños.

Se lo gozan

La pequeña, pero muy locuaz, Sofía Isabel Ortiz Colón se encargó de hablar a Primera Hora a nombre de su familia, y resaltó que la estaba pasando “bien”.

Confirmó que había visto a los “camellos”, pero “acabé de llegar”. Agregó que esperaba también ver “el tren… y comer galletas”.

Y su papá, Gian Carlos Ortiz, agregó que habían llegado desde Dorado, “a compartir en familia, a ver el Parque renovado de las Ciencias, y aprender un poco, porque todos los días se aprende”.

“Estamos aprovechando la oferta, aprovechando que hoy es un día feriado y festivo, a compartir en familia”, comentó, antes de recordar que se celebra, “el Descubrimiento de Puerto Rico”.

“Sí… Cristóbal Colón”, interrumpió Sofía Isabel.

“Muy bien. Dame cinco”, le reconoció su papá, antes de agregar que de ese evento histórico recordaba “las masacres de los taínos y la colonización” que le sucedieron.

Además de su papá, Sofía Isabel explicó que en su grupo estaba su mamá y su hermana, “Amaya Raquel Ortiz Colón”.

“La estamos pasando bien. Acabamos de llegar, na más hemos pasado aquí por los camellitos. Vamos a seguir compartiendo por el parque a ver qué vemos”, agregó Gian Carlos.

Ramón Maldonado y su familia estaban “aprovechando el día feriado y disfrutando aquí con lo gratis”. Aunque tuvieron que pasar un rato haciendo la fila, aseguró que estaban pasándolo bien, “disfrutando… y no había más nada que hacer un martes, comoquiera”.

Maldonado estaba claro en la efeméride y confirmó que se celebraba “el Descubrimiento de Puerto Rico, que fue por Cristóbal Colón… digo, los indios llegaron primero… pero es de Cristóbal Colón, en el 1493… eso es lo principal”.

Ivisselys Rosa, quien iba acompañada de “mis nenes, mi sobrino” y más miembros de su familia, sostuvo también aprovechó la oferta gratis y el feriado para visitar el Parque con su familia, aunque, entre risas, confirmó que había “mucha calor”.

También recordó que se celebraba el evento del llamado Descubrimiento de Puerto Rico, pero, ya riendo a carcajadas, sostuvo que “no me acuerdo de nada (sobre el evento histórico). Con esta calor, ¿quién va a pensar?”.

Rosa, sin parar de reír, comentó que, aunque iba con un grupo grande, “me dejaron sola (para la entrevista), se juyeron”, pero aseguró la estaban pasando bien y todo está “super, todo bien bonito”.

Glenda Rosario la estaba pasando “excelente” junto a su corillo del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Barceloneta, específicamente de la “gira de privilegio. Estos son los nenes que se portan bien y hacen sus tareas, y los pudimos traer hoy”.

Comentó que en el día feriado se celebraba “el mejor descubrimiento, el de Puerto Rico”, pero prefirió pasar las referencias históricas al “míster de sociales”, aunque a ambos los salvó la campana, o más bien la bocina, y el trencito en el que viajaban echó a andar antes que llegaran a contestar.

Los jóvenes Miguel Montano Díaz y Alexandra Rodríguez Reyes comentaron que estaban “disfrutando” de la visita al Parque, aprovechando la coincidencia de la promoción y el feriado.

“Yo no vengo para acá hace tiempo, desde que era pequeño, y quería ver el cambio, lo que hicieron. Acabamos de llegar, estamos tratando de descifrar el mapa que nos dieron, cogimos aquí la sombra, pero todavía nos falta, pienso que nos falta bastante”, comentó Montano

“Hay muchas cosas nuevas”, agregó Rodríguez, con evidente entusiasmo.

Recordó que es feriado, porque se celebra “el Descubrimiento de Puerto Rico, me acuerdo fue Cristóbal Colón, el año… ¿te acuerdas del año? 1400 y pico… no me acuerdo el año”.

Montano tampoco recordaba el año exacto, pero sí agregó que, al momento del llamado descubrimiento, “los taínos eran los que estaban aquí, los que habitaban la Isla”.

Ángel Vázquez, quien andaba con su familia, incluyendo a sus hijas Angélica, Valentina y Carolina, y su nietecita Ángela, que llevaba en brazos, comentó que llegaron “aprovechando el especial, para ver el Parque de primera, cómo quedó”.

“Hemos estado en fila, mucha fila. Estuvimos bastante (tiempo) para entrar en la fila. Y en este paseíto de aquí nos tardamos como dos horas también, yendo a los diferentes quiosquitos que han puesto, de todo el gobierno, porque son casi todos de agencias”, comentó el padre de familia.

“No he visto completo el parque. Ahora fue que veníamos a montarnos, a dar la ruta para ver el parque. Así que voy a ver cómo quedó ahora, porque hace como 20 años no venía pa acá, así que estoy aprovechando. Pero estamos disfrutando, mucho calor, pero disfrutando”.

Agregó que también estaban “aprovechando, ya que estamos feriado, (celebrando) el Descubrimiento de Puerto Rico… que Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico. Y aquí estaban los indios, los indios taínos”.

Liliany Cruz Rivera comentó que había escrito el día antes para comprar taquillas y ahí se enteró que estaba la entrada gratis por lo que no dudo en venir a “disfrutar de todo”.

Andaba con “mi nena, amigos de mi hermano y la hija de él” y estaban pasándola “todo bien, buscando a ver qué encontramos, de qué nos enteramos”

Indicó que está al tanto de que es un día feriado, “no sé por qué, pero sé que es feriado… no sé de qué es el día”, y agregó que sus planes eran “seguir de recorrido, ver todo, aprovechar todo lo que haya en el parque”.

Michael García andaba con la familia, “un grupito como de cinco o seis”, luego de ver la promoción del evento “por las redes sociales”.

“Venimos aquí a disfrutar un rato, aprovechando (la oferta) y salimos de la monotonía, a hacer algo diferente”, comentó García. “Hay mucha calor, pero ¿qué vamos a hacer? Por lo menos no está lloviendo. Estamos pasándola bien. Está bueno, un poco lleno, mucha población, pero a pesar de todo está todo bien. Está chévere”.

En cuanto al día feriado, se quedó un instante pensando, pero acabó reconociendo que “no sé lo que se celebra, no me acuerdo. Es feriado…”.

“La gente está contenta”

Más allá de las expresiones de satisfacción de las familias visitantes, Jorge Jorge Flores, presidente de Toro Verde, la compañía que está operando el Parque de las Ciencias, confirmó que el lugar “está completamente repleto. La gente está contenta. Ha sido un día espectacular. Hay música, hay eventos, hay regalos, hay de todo por todos lados. La gente está supercontenta”.

Dijo que habían previsto recibir “entre ocho a doce mil personas” a lo largo del día, pero a las 10:45 de la mañana, a menos de dos horas de la apertura, “ya entraron más de cinco mil personas, así que creo que vamos a superar esa expectativa”.

Entre las actividades que tenían en agenda mencionó “shows, está Atención Atención, tenemos show de circo, tenemos a King Arthur, hay diferentes escenografías, hay actores, hay fotografía, hay juguetes, hay juegos, hay de todo hoy”.

Por su parte, el gobernador saliente, Pedro Pierluisi, se unió al festejo y celebró que estaba repleto de público disfrutando.

“Obviamente, ha sido un éxito. Aquí lo importante es que hay representación de todas las agencias para atender necesidades que puedan tener, por ejemplo, en el área de salud, vacunarse. Es una manera de acercar el gobierno a la gente”, celebró, agregando que es parte de lo que han hecho a través de la Isla durante el cuatrienio bajo la iniciativa Fortaleza por Puerto Rico.

“Me alegro que estamos cerrando (el cuatrienio) con esta magna actividad. Me alegro. Es lo que yo quería ver. Ha excedido mis expectativas, porque la verdad que la cantidad de gente es una cosa impresionante. Y vienen más”, afirmó el gobernador.

El Parque de las Ciencias de Bayamón reabrió en septiembre pasado luego de sufrir grandes daños a consecuencia del paso del huracán María en el 2017.