Desde jóvenes que iban en búsqueda de su primer empleo, hasta adultos que quieren reinsertarse en la fuerza laboral, llegaron hoy hasta el Coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, a la “Feria de Empleo: Trabajo Cerca de Ti”, en la que 84 patronos buscaban llenar 4,000 plazas.

Sobresalieron los jóvenes que llegaron acompañado de algunos de sus padres para emprender la búsqueda de trabajo.

“Siéntate aquí”, se le escuchó a una madre decirle a su joven hija, mientras le instaba a realizar una entrevista con uno de los patronos.

La feria no estuvo muy concurrida. Se vieron algunos empleadores esperando por que alguien se interesara en comenzar el proceso de búsqueda de empleo. Llamó la atención de muchos participantes el que el municipio de San Juan aceptara resumé. Era la única fila extensa que se observó en el recinto.

Mientras recorría los pasillos de patronos, Arianna Rolón, una joven de 22 años y residente de Toa Alta, buscaba identificar algún patrono que le interesara acogerla tras haber estudiado repostería internacional en la Escuela Hotelera de San Juan.

La joven contó que previo a la pandemia trabajó en reposterías, supermercados y restaurantes. Pero, dejó de trabajar por situaciones personales y ahora buscaba reinsertarse en la fuerza laboral. Si no consigue una opción, contó que tiene apertura en mudarse a los Estados Unidos o a Europa a seguir su carrera.

“La que me recomendó esto (la feria de empleo) fue mi familia y yo lo veo como una gran oportunidad, ya que para otras personas es bien difícil conseguir empleo”, sostuvo la joven, al destacar que observó gran variedad de posibles patronos en este primer intento que realiza para regresar a trabajar.

Contó tener mucha confianza en sí misma y deseo de trabajar en equipo.

“Siento que, por lo menos, los trabajos anteriores que yo he tenido me han ayudado a tener la experiencia como para ver un punto de vista que, cuando voy a aplicar ahora, ya no tengo como que miedo o que ‘mira, no me van a coger’. Uno no se puede rendir”, relató.

Jorge Ocasio, de 56 años y residente de San Juan, también llegó a hacer el esfuerzo de reinsertarse en la fuerza laboral. Contó que estuvo cerca de 15 años cuidando a su hijo de educación especial y ahora quiere emprender su carrera nuevamente “para acumular seguro social”.

“Ahora me veo que debo trabajar, que puedo trabajar. Ya estamos en otra etapa y hay todas las oportunidades”, dijo al observar el área donde se realizaban las entrevistas.

La primera parada de Ocasio fue en la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

“En el caso mío, tengo alrededor de 900 inspecciones como experiencia. Ya tengo algo para ofrecer, soy bilingüe”, destacó, al señalar que es inspector de edificaciones certificado y posee una maestría en mercadeo.

Dijo que no cree que en esta búsqueda de empleo vaya a ser discriminado por la edad. Aludió a que los patronos pueden ver en él ciertas características que les interese como empleado.

“Me parece que es un tremendo evento. Creo que la gente pudiera beneficiarse más. Yo esperaba aquí cientos y miles de personas”, comentó, al destacar el poco movimiento de participantes que había.

En el caso de Misael Febres, un joven de 23 años que reside en Bayamón, su meta era conseguirse un segundo empleo. Dijo que tiene un trabajo transitorio, pero necesita asegurar los fondos para completar su bachillerato en ingeniería de la Universidad de Puerto Rico.

“Cuando todo está subiendo, la inflación, hay que buscar y moverse para poder progresar económicamente”, afirmó.

El joven comentó que ya está acostumbrado a trabajar y estudiar simultáneamente.

“Voy a tener que seguir trabajando para terminar los estudios y también porque en esta vida no todo puede ser trabajo, hay que darse los gustitos de vez en cuando”, soltó.

Otro de los jóvenes que llegó en búsqueda de su primer trabajo fue Ángel Pérez, de Arecibo. Lo hizo acompañado de su madre, Rosa María Hernández.

Según contó la mujer, “mi hijo se acaba de graduar de la Universidad Ana G. Méndez la semana pasada y está solicitando empleo para así adquirir experiencia y conseguir un trabajito para él… Que se pueda independizar”.

Dijo que decidió acompañarlo para “animarlo” y “ver lo que hay”.

El joven, por su parte, comentó que la madre le ha ayudado a identificar dónde puede entregar su resumé.

“Es bueno, para que nos den consejos”, dijo el arecibeño.

También acudieron a la feria Enilda García, de 53 años y residente de San Juan, así como Ruth Maldonado Pagán, de 56 y residente de Barceloneta.

García iba enfocada en conseguirse un segundo empleo para poder sostenerse económicamente ante el alza de precios que se ha registrado en los últimos meses.

“El costo de vida actual es muy alto. A veces uno se queda un poquito corto con el sueldo que tiene. Una segunda opción sería una buena alternativa para tener un mejor ingreso”, señaló, al destacar tiene experiencia en repostería, cocina y tiendas de ropa.

Maldonado Pagán, sin embargo, se quedó sin trabajo cuando el comerciante que la empleaba vendió el comercio.

“Es la primera vez que vengo y me gustó la organización, la amabilidad de todos ellos, de los que están ahí entrevistando, la disponibilidad. Está muy bueno”, afirmó la mujer, quien salió contenta de la feria al tener una oferta laboral.

“Hay mucho empleo todavía”

Esta feria de empleo fue organizada por el municipio de San Juan y el Departamento del Trabajo.

El secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González, destacó que estos eventos que realiza la agencia “son muy exitosas”, pues la mayoría de los participantes consiguen un empleo o son llamados para una segunda ronda de entrevistas.

“El desempleo está, sin duda, en una tasa histórica de 6.2% para el mes de mayo de 2022, que son los números más reciente que tenemos. La tasa de participación laboral y el número de personas empleadas son los más altos que vemos desde hace más de una década. No obstante, hay mucho empleo todavía. Lo patronos tienen mucha necesidad de contratar. ¿Qué significa eso en arroz y habichuelas? Que la actividad económica está creciendo, que nos estamos recuperando luego del COVID-19 y los desastres naturales, que nos afecta de los últimos cinco años. Así que esto es bien positivo”, manifestó Maldonado González a Primera Hora.

“Yo lo defino como un buen problema para tener nosotros en Puerto Rico, pues tradicionalmente hemos tenido una situación donde hace falta crear empleo. Hoy en día, los empleos están. Lo que tenemos es que buscar más personas que se inserten en el mercado laboral y eso positivo”, resumió.

De paso, el secretario vio de buena manera el que muchos jóvenes hayan ido acompañados de sus padres a la feria. Dijo que el patrono también lo percibe así.

“Yo creo que en Puerto Rico es algo que debemos fomentar. La educación empieza en la casa. Así que en la medida que los padres fomenten el empleo desde una temprana edad, bienvenido sea”, indicó.