La madre de la pastora Wanda Rolón, Ramonita Miranda, mejor conocida como Nina, falleció este jueves a los 85 años.

La noticia fue compartida por Rolón en sus redes sociales, donde, a pesar del dolor, expresó su confianza en que su progenitora ha pasado a las moradas celestiales.

“Aunque muy triste por la separación, estoy regocijada en la esperanza, porque Dios la llamó a su lado. Vivirá por siempre en mi corazón y en el día aquellos que tuvieron la dicha de conocerla, pues vivió una vida con propósito y me enseñó a vivirla de la misma manera. De ella aprendí los valores que me definen, integridad, firmeza, sensibilidad, respeto y el amor por el trabajo, entre muchos otros”, manifestó Rolón.

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Rolón indicó que celebrarán la vida de su madre este próximo sábado, 11 de abril, en el salón Imperial de la Iglesia La Senda en Toa Alta.

“Les pido con todo mi corazón sus oraciones y su compañía. Gracias por el amor y apoyo que nos brindan en este momento tan significativo para nuestra familia”, sostuvo Rolón.