Un vuelo comercial que viajaba desde Puerto Rico hacia Atlanta tuvo que desviarse el lunes en Miami luego de que una pasajera fuera señalada de iniciar una pelea con varios viajeros, entre ellos personas mayores, según documentos policiales revisados por Fox News Digital.

El incidente ocurrió en el vuelo 2089 de Frontier Airlines, que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, con destino al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

De acuerdo con una declaración jurada de arresto revisada por Fox News Digital, Ebony Shyteria Harper, de 31 años, protagonizó un altercado que derivó en una confrontación física mientras la aeronave se encontraba en el aire.

Según el reporte, Harper caminó hacia la parte trasera del avión con la intención de usar el baño. En ese trayecto se aproximó al asiento donde se encontraba Jimmie Lee Baker, quien estaba ubicado en la última fila del avión.

Testigos indicaron que la pasajera se inclinó sobre Baker, lo que generó incomodidad. El hombre le pidió que retirara el brazo de su espalda, pero la situación escaló poco después.

La Policía señaló que, en lugar de apartarse, Harper extendió la mano y comenzó a tocar el rostro de Baker. En ese momento intervino Lakisha Baker, esposa del pasajero.

Intervención de otros pasajeros y desvío del vuelo

De acuerdo con la información policial citada por Fox News Digital, Lakisha Baker le pidió a Harper que se alejara de su esposo. La mujer habría respondido tocándole también la cara. Posteriormente, Lakisha golpeó a Harper, lo que dio inicio a un intercambio de golpes.

El altercado continuó cuando otra pasajera, identificada como Annette Baker, intentó intervenir para detener la pelea. Según su declaración a la Policía, Harper se giró hacia ella y comenzó a golpearla repetidamente con el puño cerrado en el rostro.

Ebony Shyteria Harper ( El Tiempo / GDA )

Ante la situación a bordo, el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Miami. Al aterrizar, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) esperaban en la puerta de la aeronave para retirar a la pasajera.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) confirmó el incidente a Fox News Digital e indicó que el caso sigue bajo investigación.

Según la declaración jurada, las personas involucradas no presentaban heridas visibles, pero manifestaron a las autoridades su intención de presentar cargos.

Las autoridades señalaron que Harper enfrenta dos cargos derivados del incidente: agresión contra una persona mayor de 65 años y un cargo adicional por agresión menor.

Tras el aterrizaje en Miami, la mujer fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanecía detenida hasta la tarde del miércoles, según el reporte citado por Fox News Digital.