Lo que fue anoche la depresión tropical 16, esta mañana ganó un poco de fuerzas y se formó en la tormenta tropical Peter, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami en su boletín de las 5:00 a.m.

El sistema, la decimosexta tormenta de la temporada de huracanes 2021, se encuentra en la latitud 18.0 grados norte, longitud 53.4 con vientos de 40 millas por hora. Su movimiento de traslación es hacia el oeste-noroeste a razón de 15 millas por hora.

En la trayectoria pronosticada, se espera que Peter pase al norte de las Islas de Sotavento el lunes y martes.

Los meteorólogos estiman que en Puerto Rico pudieran caer entre 1 y 3 pulgadas de lluvia desde el domingo hasta el martes, debido a la humedad relacionada dela tormenta.

“Esta lluvia puede provocar inundaciones en áreas urbanas y en pequeños arroyos”, advirtieron.

En el boletín de las 5:00 de la mañana de hoy, el disturbio, se encontraba a poco menos de 600 millas al este-sureste de las Islas de Sotavento.

“Independientemente de desarrollo, es posible un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas lunes y martes. Condiciones marítimas peligrosas con riesgo de moderado a alto de corrientes marinas son probables a través de las aguas del Atlántico”, advirtió durante la tarde el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan en sus redes sociales.

8 PM AST SEP 18. Tropical Weather Outlook. | Perspectiva sobre las Condiciones del Tiempo Tropical .

Esta mañana, el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología, había pronosticado que la onda no representaría un peligro para el archipiélago borincano.

“Al momento, el consenso de la mayoría de los modelos es llevar este sistema al noreste del área. El tema es también que, aunque este sistema se desarrolle en algo, no se va a intensificarse mucho. Va a haber una vaguada que va a estar amplificándose cerca de nosotros en los próximos días que le va a dar vientos cortantes a este sistema y no es bueno para ningún ciclón tropical, no permite que se organice”, señaló.

Sin embargo, la vaguada y la humedad asociada al sistema tropical con alto potencial de desarrollo ciclónico van a dejar lluvia sobre el País para el lunes, cuando se conmemoran cuatro años del devastador paso del huracán María, y el martes próximo.

“Para el lunes y martes, ya cuando este sistema esté en el punto más cercano a la región, se verá un aumento de lluvias y tronadas”, dijo el experto.