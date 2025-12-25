Este día de Navidad arrancó con aguaceros en Puerto Rico, especialmente en San Juan, donde se registraron entre dos y tres pulgadas de lluvia durante la noche, aunque se espera que mejore a partir del mediodía, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

En la zona este de la isla también se registraron entre una y dos pulgadas de lluvia, indicó la agencia.

Estas fueron las temperaturas registradas en Puerto Rico a las 6:53 de la mañana en este día de Navidad. ( Servicio Nacional de Meteorología )

Durante la mañana se prevé que la lluvia continúe en algunas áreas, pero una masa de aire seco ya está llegando al noroeste, lo que permitiría que los aguaceros disminuyan gradualmente a partir del mediodía.

Meteorología explicó que el frente frío que afecta a la isla está siendo empujado hacia el Caribe por un sistema de alta presión en el oeste, trayendo vientos con ráfagas de hasta 25 nudos (29 millas por hora).

Además, las temperaturas serán más frescas, con noches frías en las montañas, donde podrían bajar hasta los 50 grados Fahrenheit, y temperaturas en los 60 y bajos 70 en las zonas con poca elevación. Durante el día, se espera que los termómetros suban a los 70 en las montañas y a los bajos 80 en la costa.

Aunque la mañana comenzó lluviosa, el resto del día mejoraría, con menos lluvia y temperaturas agradables para disfrutar la Navidad.