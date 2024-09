Las hermosas sonrisas de Thiago, Kayliah, Mateo, Jean José, Arialyz y el bebé Thiago se mostrarán al mundo este sábado 7 de septiembre cuando, como ha venido ocurriendo por las pasadas tres décadas, las famosas pantallas gigantes de la plaza Times Square, en Nueva York, dediquen una hora de la mañana a mostrar los rostros de 500 niños y niñas con síndrome de Down, como parte de un evento para celebrar y crear consciencia y empatía hacía esa población.

Ese día, el “Buddy Walk” de la Sociedad Nacional de Síndrome de Down estará celebrando su 30ma edición, y el festejo contará con la sazón puertorriqueña que le aportarán estos cuatro niños y dos niñas de la Isla, cuyas fotos fueron elegidas entre las miles que se someten cada año.

PUBLICIDAD

Allí estará Thiago Figueroa Rivera, un chico lleno de energía que práctica deportes y que, durante su entrevista con Primera Hora, quiso demostrarlo al intentar trepar primero a un poste y luego a un árbol, bajo la siempre atenta mirada de su mamá, Melissa Rivera.

Thiago, de hecho, sabe que va a viajar en avión, y así lo deja saber, señalando con emoción al cielo, aunque, según reveló su mamá, el asunto de las pantallas gigantes de Time Square, al menos por ahora, no parece haberle llamado tanto la atención.

A la Gran Manzana también viajará Kayliah Burgos Betancourt, una amorosa niña que le encanta la playa y que, al igual que hizo durante nuestro encuentro, seguramente repartirá abrazos a personas que le devuelvan la sonrisa.

A Mateo Yosef Hidalgo Báez, quien gusta de llevar consigo una brocha, lo cual le ha ganado el apodo de “pintor”, ya le gusta viajar, así que esta excursión a Nueva York seguramente lo tendrá emocionado, al igual que a su inseparable hermano, Marcos.

8 Fotos Seis niños boricuas participarán del “Buddy Walk” de la Sociedad Nacional de Síndrome de Down

En cambio, para Jean José González Morales, a quién su mamá Tatiana Morales describió como un chico “atlético y tropical”, será su primer viaje.

Asimismo, la pequeña Arialyz Victoria Martínez Brito, que en esta entrevista no decepcionó y apenas escuchó un ritmo empezó a mover su esqueletito, Nueva York será otro escenario para mostrar su pasión por la música y el baile.

Por otro lado, el bebé Thiago Ayala Rodríguez no podrá hacer el viaje por motivos de salud, pero eso no ha disminuido en lo más mínimo la alegría que tiene su familia de que también se haya incluido su foto y que sea parte de esta importante celebración.

PUBLICIDAD

“La Sociedad Nacional de Síndrome Down escogió 500 niños. Eran 3,000 fotos de niños, adolescentes y adultos de alrededor del mundo, y pues escogieron 500 niños. De Puerto Rico somos seis familias que vamos a ir a Nueva York. Ellos todos los años hacen la actividad, se llama ‘Buddy Walk’, en Nueva York. Consiste en colocar 500 (imágenes) de niños, adolescentes y adultos con síndrome Down, las ponen en las pantallas gigantes de Times Square”, explicó Rivera, quien habló a nombre del grupo, aunque con evidente nerviosismo ante tantas emociones.

“Para nosotros es una felicidad bien grande. Nosotros como familias sabemos que estos niños pueden (lograr lo que se propongan), nosotros creemos en ellos, pero necesitamos que el mundo entero crea en ellos y entiendan que sí, que ellos son capaces de lograr todo lo que ellos quieran en la vida”, añadió.

Pero el festejo no se limita a la exhibición de las fotos en las pantallas de Times Square, pues, “este año ellos se asociaron con los Mets de Nueva York (el equipo de béisbol de Grandes Ligas), así que el domingo (8 de septiembre) vamos a ir al juego de los Mets (contra los Reds de Cincinnati), ellos están invitados. Y también tenemos un maratón, una caminata en Central Park después de la actividad en Times Square”.

Eso sí, admitió, entre risas, que no tiene del todo claro cómo va a poder mantener bajo control a Thiago en el juego de pelota, “para que no corra todo el parque, porque cómo es él... tiene que ser el centro de atención siempre, así que…”.

PUBLICIDAD

“Pero todas las familias estamos súper contentas. Esto es como una familia y pues los logros de uno, de los otros, nosotros nos los disfrutamos y estamos bien contentos de ser escogidos este año. Somos cinco puertorriqueños que representamos a todo Puerto Rico y todo el mundo”, aseguró la orgullosa madre, antes de agregar un mensaje a la población en general.

“Yo con todo esto quiero que se le dé la oportunidad, que las personas se den la oportunidad de conocer a niños como Thiago y como otros niños con síndrome Down. Que él, gracias a Dios, ha tenido una vida como un niño típico, él hace de todo, él juega, él socializa, es un niño bien amoroso, y como mamá solamente quiero que le den la oportunidad y que crean en él, porque él también puede, igual que todos podemos”, exhortó.

La familia del otro Thiago, el que es todavía bebé, comparte esa emoción, pues según su mamá Keren Rodríguez, una vez supo que había sido elegido su foto, por entender que “captura la belleza, la esencia, las cualidades únicas de cada individuo” con síndrome de Down, “lloré de la emoción”.

“Lloré, porque yo pienso que no hay mucha educación en cuanto al ‘Down syndrome’. Tenemos que educar más a las personas y saber que son individuos como cualquier otros, que tienen cualidades únicas, y la expresión de amor en ellos es mejor que cualquier otro ser humano”, afirmó.

Karina Betancourt, la mamá de Kayliah, también aseguró estar “bien contenta” porque su niña vaya a ese evento “a representar a Puerto Rico”, y considera que “esto es algo bien importante en la vida de Kayliah, que, aunque tenga síndrome de Down es una niña muy inteligente, bien amada y bien cariñosa”.

PUBLICIDAD

No menos orgullosa se siente Beatriz Brito, la mamá de Arialyz, que afirmó estar “súper bendecida de tener una niña como ella, que es una bailadora como su madre… realmente nos sentimos súper… tener un espacio donde este día podamos ver tantos rostros distintos, todos con síndrome de Down, distintas edades, pero es una oportunidad, se siente bendecida que entre 3,000 personas Arialyz haya sido uno de los rostros que han escogido. Me siento muy feliz de ser la mamá de Arialyz. Como siempre digo, donde hay diversidad hay alegría, y es una alegría estos niños, jóvenes y adultos que nos enseñan bastante en la vida”.

Así que, en resumen, este sábado, entre las 9:20 y las 10:30 de la mañana, cuando se lleve a cabo el famoso desfile de fotos, la gente en Times Square, y en muchísimas partes del mundo a través de las redes sociales, podrán conocer a este feliz corillo boricua y sus familias.