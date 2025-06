Dos niños boricuas fueron atacados por tres perros el pasado lunes mientras jugaban a las afuera de su casa en Rockford, Illinois, quedando gravemente heridos.

La situación se ha dado a conocer ya que la familia ha levantado una recaudación de fondos en GoFundMe para tratar de lograr sobrevivir “una situación extremadamente dolorosa y costosa” que atraviesan tras el incidente.

Los menores han sido identificados Héctor y Junior.

La madre de los niños, Amaranta Yvette González, se ha mantenido activa en las redes sociales exponiendo el incidente desde que ocurrió el pasado 2 de junio.

PUBLICIDAD

Entre otras cosas, ha revelado que los tres perros le pertenecían a un vecino, el cual fue arrestado por tratar de evitar que la Policía matara a uno de los canes involucrado en el ataque. Informó, sin embargo, que los tres perros fallecieron.

“Déjame concentrarme. Me encargaré del resto más tarde. Solo quiero tomar un segundo esta mañana para agradecer a Dios por mantener a mis chicos vivos”, escribió la madre el pasado miércoles en Facebook.

Según la mujer, las oraciones del pueblo han llegado y sus hijos han sobrevivido.

Sin embargo, se informó que Héctor, que sufrió el peor de los ataques, pues recibió “76 heridas, fue sometido a una cirugía de emergencia de ocho horas para salvarle la vida”.

“Sigo cerrando los ojos e imaginando a mi hijo así. Verle herido es tan hiriente. Esos perros trataron de quitarme a mi bebé y todo lo que sigo recordando es todo lo que pasé cuando estaba embarazada de él. Estaba lidiando con tanta depresión y este chico me salvó la vida. Dios sabía que lo necesitaba entonces y Dios sabía que lo necesitaba ahora y no podría hacer esta vida sin él, no puedo esperar a que mi bebé se cure de esto”, escribió la madre.

Otro mensaje que publicó indica que “mi hijo dijo: ‘mami pensé que me iba a morir’. Nunca quise escuchar esas palabras que salían de la boca de mi hijo. Esos perros atacaron a mis niños. Van a cirugía mañana. Dios mío por favor oren por mis hijos. Literalmente no puedo soportar este dolor, no puedo soportar verlos así. No deseo que esto lastime a nadie. Dios, por favor, por qué mis hijos”.

PUBLICIDAD

La familia está recaudando fondos para cubrir gastos médicos, legales, de vivienda y apoyo emocional para los niños afectados.

La meta es recaudar $10,000. Si desea ayudar a la familia, puede hacerlo a través de GoFundMe, en la cuenta identificada como “Help My Cousin & Her Boys Recover After Vicious Dog Attack”.

Este caso fue divulgado a la prensa por la propia empresa GoFundMe.