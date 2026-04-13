Alista el paraguas y prepárate para la posibilidad de varios días lluviosos a través de Puerto Rico, pero sobre todo, debes estar muy pendiente a las advertencias que emitan el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) y las autoridades, para evitar desgracias en caso de que se registren inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra u otros eventos que puedan desatar esos aguaceros y tronadas fuertes que vienen de camino.

Según explicó la meteoróloga Cecille Villanueva Birriel, del SNM en San Juan, ya está en vigor una vigilancia de inundaciones, que significa que se debe “estar pendiente”, pues “están las condiciones de que a lo mejor podríamos tener un patrón húmedo e inestable y que podría estar ocasionando inundaciones en el área”.

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La vigilancia, agregó la experta, se emitió, por ahora, para el período entre las 10:00 a.m. de este lunes hasta las 8:00 a.m. del miércoles próximo, ya que se acerca una vaguada “bastante robusta que va a estar ocasionando condiciones inestables y se va a combinar con alta humedad en la zona”.

“Se está viendo que podríamos tener bastantes lluvias. La incertidumbre siempre está en dónde va a caer esa lluvia. Muchas veces en estos eventos caen lluvias fuertes, pero en ocasiones caen en las aguas (del mar), y ahí viene esa incertidumbre de cuál es la localización más exacta de dónde se van a ver las lluvias más altas durante ese periodo”, explicó.

20 Fotos Aunque toda la isla está bajo vigilancia de inundaciones, se espera que el noreste del país sea el más afectado.

No obstante, subrayó que, durante ese periodo de lluvias más fuertes, se anticipa que “posiblemente” afecte en particular el “este, el norte de Puerto Rico, el interior y también las islas de Vieques y Culebra, y las Islas Vírgenes. Y va a ser en transición”.

Alertó que ha estado lloviendo bastante en días anteriores, de manera que hay varios ríos con niveles elevados y los suelos están, en general, saturados.

“Y ya cuando tenemos ese patrón antes de que empiece un evento de lluvias, pues lo que hace es que los ríos pueden reaccionar más rápido y las escorrentías se forman más rápido y entonces ese riesgo de inundaciones es más alto por tener esas condiciones ya elevadas desde antes que empiece el evento”, insistió.

Así que, pronosticó, ya este lunes “se pueden ver aguaceros y tronadas fuertes en las aguas que podrían estar afectando la costa. Va a haber como una transición, posiblemente como al interior oeste, especialmente en horas de la tarde. El periodo más activo que se ve es lunes en la tarde y noche hasta el martes. Entonces de martes a miércoles se ve que es como más en la mitad este de Puerto Rico, Vieques y Culebra, y las Islas Vírgenes donde se ve como que más activo esas lluvias”.

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Reiteró la importancia de que las personas estén pendientes a la situación climática por el periodo de las próximas 36 a 48 horas.

“No es que va a haber lluvia igual en todo Puerto Rico, va a haber lugares que van a recibir más lluvia que otros. Pero, por lo general, todo el mundo va a recibir algo de lluvias”, sostuvo.

“En lugares que son propensos a inundaciones, personas que estén cerca de ríos, estén muy pendientes, estén muy pendientes a cuando empecemos a emitir advertencias de inundaciones. Y en lugares que veamos que se va a exacerbar, pues entonces ahí podríamos estar emitiendo avisos de inundaciones repentinas”.

Pronóstico de lluvias para esta semana. ( NHC/NOAA )

“Es importante que la gente esté pendiente en las próximas 48 horas en lo que estamos en este periodo húmedo inestable. Y es posible que se extienda esa inestabilidad hasta, por lo menos, el jueves”, insistió.

De igual forma, llamó a las personas que están en áreas de terrenos empinados, propensas a deslizamientos de tierra, especialmente en zonas del interior, a que estén muy pendientes a la situación y tener mucho cuidado, “especialmente, si ya ha llovido en días anteriores y el suelo está saturado”.

Asimismo, llamó a las personas que tienen cuerpos de agua cercanos, como los ríos La Plata, Guanajibo y Culebrinas, a que, aunque no esté lloviendo en su zona, se mantengan muy atentos, pues si hay mucha lluvia en otras áreas que aportan al caudal de ese río, comoquiera podrían desbordarse y ocasionar inundaciones.

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En lo que respecta a las condiciones en el mar y las costas, la meteoróloga indicó que “todavía tenemos un riesgo alto de corrientes marinas desde el noroeste hasta Fajardo, incluyendo Culebra y playas de Rincón y Aguada. Tenemos ese riesgo alto de corrientes marinas hasta mínimo lunes en la tarde, pero posiblemente se extienda”.

“También hay como una marejada que está disminuyendo, pero se va a combinar con un aumento en los vientos, así que el mar va a estar picado. Así que también es posible que se emita una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para por lo menos las aguas del Atlántico ya para mañana (lunes)”, agregó.

“Así que vamos a tener, además de las condiciones peligrosas por la vaguada, este riesgo de corrientes marinas, posiblemente mar picado, y también, si están al aire libre, y hay tronadas cerca, eso también es bien peligroso. Tenemos riesgo de rayos, estar al aire libre cuando hay tronadas fuertes pues puede ser peligroso”, agregó.

“Y también, esas tronadas pueden traer en periodos cortos ráfagas fuertes. Así que también pueden ver en algunos lugares que esas ráfagas pueden aumentar si hay aguaceros y tronadas fuertes en áreas cercanas”, continuó explicando, añadiendo que, si eso ocurre en el mar, pueden agitarse más las aguas, “especialmente en el Atlántico, donde ese evento todavía está bien activo, y no solamente es que el mar esté picado, hay tronadas, sino que también es propenso para trombas marinas en esa zona”.

Sin subestimar: puede cambiar de moderado a peligroso

Entretanto, ante ese panorama que se avecina, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) emitieron una comunicación exhortando a la ciudadanía y a los visitantes a “ejercer la máxima prudencia ante el paso de una vaguada que provocará lluvias persistentes y eleva significativamente el riesgo de inundaciones” a través de Puerto Rico por los próximos días.

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Ángel Jiménez, comisionado de NMEAD ( Pablo Martínez Rodríguez )

Ángel Jiménez, comisionado de NMEAD, se hizo eco de la vigilancia de inundaciones emitida por el SNM, y todo lo que están pronosticando los expertos de meteorología, y llamó a “no subestimar” la situación, pues se trata de un evento que “puede cambiar rápidamente de moderado a peligroso”.

“El patrón de lluvias que se anticipa no es un evento aislado ni pasajero; es un escenario que puede agravarse en cuestión de horas y generar emergencias reales en comunidades vulnerables. No podemos esperar que el agua esté subiendo para reaccionar. Este es el momento de prepararse, de tomar decisiones responsables y de evitar conductas de riesgo”, sostuvo Jiménez, insistiendo en que “la prevención salva vidas”.

El comisionado agregó que las 78 oficinas municipales de Manejo de Emergencias “se mantienen en alerta y en estrecha coordinación con el DSP y las agencias pertinentes para responder de forma inmediata a cualquier situación”.

Además, NMEAD emitió las siguientes recomendaciones para evitar situaciones que puedan poner en riesgo su vida: