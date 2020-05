El sacerdote aguadeño Ángel Luis Ríos Matos seleccionó el sábado, 1 de agosto, como el día de su ordenación como el tercer obispo de la diócesis de Mayagüez, informó durante su acto de presentación realizado en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria.

Sustituirá al obispo Alvaro Corrada del Río, quien hasta la mencionada fecha de agosto continuará dirigiendo las riendas de la iglesia católica en el oeste de Puerto Rico.

Corrada del Río renunció a su cargo como obispo tras haber cumplido la edad canónica. Actualmente, tiene 78 años.

Lejos de decir adiós, Corrada del Río dio la bienvenida al sacerdote aguadeño.

“Monseñor Ángel Luis Rios Matos, esta es la sede de esta diócesis, esta es la catedral de su diócesis, ámela, respétela y manténgala viva en Cristo”, le pidió durante el evento transmitido por Zoom.

El religioso se mostró contento porque su sucesor haya adquirido sus bases religiosas en la diócesis de Mayagüez. De hecho, al momento de ser nombrado, Ríos Matos pastoreaba la parroquia San Sebastián Mártir, en San Sebastián. Trascendió que permanecerá en este cargo hasta que sea ordenado obispo en unos tres meses.

“Le recibimos con mucho amor, cariño y respeto”, añadió.

Ríos Matos, por su parte, comentó sobre lo nervioso y el miedo que le dio cuando hace tres días le llamaron para preguntarle si aceptaba un nombramiento del papa Francisco para ser obispo de Mayagüez.

“Agradezco a Dios Todo Poderoso, al santo padre Francisco y al obispo Alvaro Corrada del Río por la confianza que me han brindado al pedirme que sea yo quien continúe dirigiendo la misión apostólica de la iglesia en esta diócesis de Mayagüez. Con temor y con temblor, así me presento antes ustedes. Con temor y con temblor he aceptado esta encomienda que pone en mis hombros la Santa Iglesia. Sé bien que la fe y la confianza en Dios nos ayudan a enfrentar el miedo. Tengo que confesarles, que aún con la fe y confianza en Jesucristo y en el poder de su santo espíritu, todavía tengo un poco de miedo en mi corazón”, expresó en su mensaje.

Señaló que escogió el lema de “'con temor a Dios y con temblor’ por la hermosura y lo sagrado del ministerio que él pone en mis manos”.

Ríos Matos prometió no llegar a la diócesis de Mayagüez a imponer cambio. Sostuvo que primero se reunirá con los sacerdotes y luego comenzaría a hacer su transformación.

Asimismo, el religioso pidió la oración de los feligreses para que Dios lo guíe en esta encomienda que ha aceptado. De paso, prometió hacer que la diócesis “continúe brillando para la gloria de Dios”.

Durante la presentación del obispo electo de Mayagüez, estuvo presente gran parte de la Conferencia Episcopal. Entre estos se destacó su presidente, el obispo de Ponce, Rubén González, así como el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves. Solo se ausentó el obispo de Arecibo, Daniel Fernández.

También asistieron familiares del nuevo obispo, así como el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Es en este pueblo que Ríos Matos ha servido en los pasados dos años como sacerdote.

Durante su mensaje, el arzobispo de San Juan agradeció a Corrada del Río su aportación a la iglesia católica en Puerto Rico. Lo llamó un “obispo misionero”.

A Ríos Matos, entretanto, le indicó que “será un obispo con olor a oveja, que es una frase que repite el papa Francisco”.

Le informó que “le toca asumir el pastoreo de esta diócesis en una pandemia… Entonces, los retos que tendrá y todos tendremos como hermanos obispo en este nuevo capítulo son grandes. Con el favor de Dios y el amor fraternal podremos hacer un buen capítulo”.

Por otro lado, el obispo de Caguas y administrador de la diócesis de Humacao, Eusebio Ramos Morales, auguró que “pronto” el papa Francisco nombrará a un obispo para la diócesis de Humacao. Hace cerca de cuatro años que esta región no tiene un obispo en propiedad.

Ramos Morales aceptó que es muy difícil contestar por qué razón el papa Francisco todavía no ha hecho un nombramiento de un obispo para Humacao. “Son realidades”, expresó.

“La información que tengo es que va a llegar en un momento, pronto, pronto”, afirmó.

¿Quién es el obispo electo de Mayagüez?

Según información provista por la iglesia católica, padre Ángel Luis Ríos Matos nació en Aguada el 5 de octubre de 1956. Es el undécimo de una familia de 15 hermanos. Nació y se crió en el Barrio Cruces de Aguada. Comenzó como laico comprometido a sus 13 años, predicando con apoyo de un Hermano Cheo, Hno. Juan González. Fue líder de la Juventud Impacto Cristiano, la Juventud Acción Católica y a Legión de María. Inició su formación sacerdotal con los Hermanos Misioneros de la Virgen Caridad, en Aguadilla.

Es fruto del sistema de Educación Pública del País. Estudió en el Colegio Regional de Aguadilla, CORA-UPR (1978) y concluyó su bachillerato en Filosofía en la Universidad Católica de PR en Ponce, (1980), hoy PUCPR. Se formó en el Seminario San José de Caracas, Venezuela (1984). Fue ordenado sacerdote diocesano por Mons. Ulises Casiano Vargas, de feliz memoria, en su pueblo natal el 11 de enero de 1985, día de Eugenio María de Hostos.

Laboró en las Parroquias San Isidro Labrador en Sabana Grande (1984-1985); en San José Obrero del Poblado San Antonio de Aguadilla (1985-1996); y en San Juan Bautista en Maricao (1995-2001). Luego, el Obispo Ulises lo envió a especializarse en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Allí obtuvo el título de Doctor en Derecho canónico. Luego, ejerció su ministerio en El Salvador de Hormigueros (2005-2009); el Sagrado Corazón de Jesús de Mayagüez (2009 -2018); y al presente en San Sebastián Mártir, en San Sebastián.

Para el 2016 recibe la encomienda del Papa Francisco para ser Misionero de la Misericordia. El Obispo Álvaro Corrada del Río, S.J., le delegó en 2017 organizar y establecer el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Mayagüez donde al presente es Juez Presidente. Ha sido miembro del Consejo Presbiteral, del Consejo de Consultores, co-responsable de la obra vocacional diocesana, entre otros cargos. Ha sido defensor de los derechos de los no nacidos, de la vida y los derechos humanos. Ha sido Profesor de Teología en la Universidad Interamericana de PR y en la Escuela de Derecho de la PUCPR.

La Diócesis de Mayagüez se erigió el 30 de marzo de 1976 siendo su primer obispo monseñor Ulises Aurelio Casiano Vargas. Abarca 14 municipios y tiene 30 parroquias. Su población es aproximadamente medio millón de habitantes, predominantemente católica.