El monseñor Geraldo Ramírez Torres tomó este sábado posesión de su nuevo cargo de obispo de Ponce para la iglesia católica.

El evento se realizó en el Complejo Deportivo y Cultural de Ponce.

Tras su ordenación episcopal, se convirtió en el noveno obispo de la Diócesis de Ponce, que recién celebra 100 años de fundada.

Al asumir el cargo, sustituyó a monseñor Rubén González.

“En un día como este, más que presentarle grandes proyectos, quisiera iniciar mi ministerio poniéndome a la escucha del Señor para que sea Él quien vaya guiando lo que más conviene en este camino, donde juntos trabajaremos por la edificación y el bien de todo el pueblo santo de Dios”, afirmó el religioso en su mensaje al pueblo.

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El nuevo obispo de Ponce, Geraldo Ramírez Torres, pidió a Dios sabiduría, un corazón dócil y prudencia. ( Suministrada )

Agradeció a Dios por darle la vocación, a su familia por el “apoyo sincero, constante” y al papa Leo XIV por la designación que le otorgó el pasado 24 de junio para dirigir la diócesis ponceña.

Además, le pidió a Dios sabiduría y un corazón dócil para lograr desempeñarse en el cargo.

“Un corazón que nunca deje de aprender de él y de su iglesia”, señaló.

Agregó que “mi episcopado tendrá sentido si está revestido de servicio. Mis decisiones solo serán fecundas si nacen de la escucha atenta del Espíritu Santo y mi ministerio solo será auténtico si está marcado por la caridad pastoral. Por eso ruego al Señor que me conceda la virtud de la prudencia”.

Asimismo, Ramírez Torres dijo que espera ser un obispo “cercano, alegre, firme”.

“Aspiremos a ser siempre una comunidad llena de esperanza”, sentenció el villalbeño.

Al evento asistieron la gobernadora Jenniffer González; la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, así como el representante Juan Oscar Morales.

La gobernadora expresó que “hoy celebramos un momento muy especial para la Iglesia y para Puerto Rico. Monseñor Geraldo es hijo de esta tierra, conoce a su gente y ha dedicado su vida a servir, acompañar y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Le deseo sabiduría y fortaleza en esta nueva misión pastoral, y que Dios continúe guiando cada uno de sus pasos”.

El nuevo obispo nació el 17 de noviembre de 1967 en Villalba. Ingresó al Seminario diocesano de Ponce y obtuvo la licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue ordenado sacerdote para la Diócesis de Ponce el 19 de noviembre de 1991, según informó El Vaticano en el documento en el que anunció su designación.

Ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de San José (1991-1994) y San Joaquín (1994); asesor diocesano de la juventud católica (1994-1998); administrador parroquial de San Antonio Abad (1995) y San Martín de Porres (1995-1996); párroco de San Martín de Porres (1995), San Antonio Abad (1995-2000) e Inmaculado Corazón de María (2000-2004); vicario parroquial de La Resurrección (2004-2010); párroco de Nuestra Señora de la Divina Providencia (2010-2019) y de Nuestra Señora de la Monserrate (2019-2024). Director espiritual de los Cursillos de Cristiandad (desde 2006); capellán de la cárcel (desde 2007); miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores (desde 2019); desde 2021 hasta la fecha, vicario general y, desde 2004, párroco de la catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Merced.