🌡️🥵Today, here in San Juan, we broke the high-temperature record in 2012 which was 94F with a scorching 95F.



🌡️🥵En el área de San Juan hoy rompimos el récord de temperatura máxima que era de 94F establecido en el 2012, alcanzando los 95F.#prwx #usviwx pic.twitter.com/bfhkZwIbxM