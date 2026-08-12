El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó esta madrugada que la onda tropical, denominada (Invest 92L), ha comenzado a mostrar indicios de organización y en los próximos dos días podría convertirse en una depresión

Actualmente, el sistema, ubicado a unas 800 millas al suroeste de Cabo Verde, presenta un área de lluvias y tormentas eléctricas. El CNH añadió que las condiciones ambientales se perfilan favorables para su desarrollo mientras el sistema se desplaza hacia el área local a través del Atlántico tropical central. De esta manera, la probabilidad de desarrollo del sistema fue elevada a un 70% en las próximas 48 horas, y hasta un 80% en los próximos siete días.

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Otro sistema, el AL93, ubicado a unas 900 millas al noreste de las Bermudas también se definió mejor en el día de hoy y se espera que a corto plazo se convierta en una depresión tropical entre hoy y mañana. Sin embargo, el sistema se encuentra demasiado al norte de Puerto Rico por lo que se espera que comience a debilitarse sobre el mar el jueves, mientras entra a aguas más frías y sus efectos no se sentirían sobre el área local.

Mientras que detrás del AL92 hay una onda tropical que salió recientemente de la costa oeste de África. Este sistema presenta lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas, pero se prevé que las condiciones para su desarrollo mejores a medida que avance a través del Atlántico oriental y central.

No obstante, el CNH mantiene sus probabilidades de desarrollo muy bajas. De apenas un 10% en las próximas 48 horas, a un 20% en los próximos siete días.

No obstante, el CNH exhortó al público en la región del Caribe a mantenerse atentos a los boletines oficiales asociados al sistema AL92 conforme este evolucione, aún cuando todavía se mantiene en aguas abiertas, lejos de la zona local.