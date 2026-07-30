Con el fin de fortalecer la salud de Puerto Rico, especialmente en la zona sur y atender la escasez de especialistas en odontología pediátrica y otros servicios fuera del área metropolitana, la Fundación para el Futuro de la Salud (FFS) y ‘Go-Go Foundation’ anunciaron una alianza estratégica para la otorgación de becas a estudiantes de medicina con el compromiso de que, al culminar su formación profesional, brinden servicios en comunidades desatendidas de la regiones central y sur de Puerto Rico.

La iniciativa busca atender la escasez de especialistas en odontología pediátrica fuera del área metropolitana, ampliar el acceso de niños y familias a servicios preventivos y especializados, y contribuir a reducir las barreras económicas y geográficas que afectan el cuidado de salud oral en dichas regiones.

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“Hoy es un día de mucha celebración. Esta alianza demuestra que invertir en la formación de profesionales de la salud también es una forma de transformar vidas. No basta con graduar especialistas; debemos crear las condiciones para que permanezcan en Puerto Rico sirviendo donde más se les necesita. Esa es precisamente la misión de nuestra Fundación”, expresó Edna Marín, directora ejecutiva de la FFS, flanqueada por el presidente de ‘GoGo Foundation’, Ulises Clavell.

‘Go-Go Foundation’ es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios médicos integrales a través de su clínica multidisciplinaria, sala de emergencias y clínica de subespecialidades pediátricas. Su misión es garantizar acceso a servicios médicos de calidad en comunidades desatendidas, con un enfoque especial en la salud de la niñez, especialmente para la región central y sur de Puerto Rico.

Según explicó Marín, como primer esfuerzo de esta importante alianza, se otorgó una beca a la hoy Dra. Andrea Rodríguez Rolón, para culminar sus estudios de odontología pediátrica en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. La inversión, cercana a los $15 mil, alivió los gastos relacionados a matrícula, transportación, exámenes profesionales -‘board examination’- y la compra de instrumentos y equipo indispensable para el ejercicio de su especialidad.

Además de la beca para apoyar la culminación de su especialización en odontología pediátrica, la Fundación acompañó a la Dra. Rodríguez Rolón a través de su ‘Physician Navigator Program’, facilitando los procesos necesarios para su transición de la formación académica a la práctica profesional en Puerto Rico. Los mismos incluyeron asistencia y seguimiento en la tramitación de su licencia profesional, el proceso de credencialización, la contratación con las aseguradoras y planes de salud y la coordinación necesaria para que pueda comenzar a ofrecer servicios en Ponce.

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Este acompañamiento permitió atender barreras administrativas que con frecuencia retrasan la incorporación de nuevos especialistas al sistema de salud y contribuyó a que la doctora pudiera establecer su práctica para servir a pacientes pediátricos de las regiones sur y central de Puerto Rico.

Como parte de la beca, la Dra. Rodríguez Rolón asumió un compromiso de prestar servicios profesionales en Puerto Rico durante un mínimo de tres años, luego de completar su especialización y obtener su licencia.

“En GoGo Foundation creemos que ningún niño debe dejar de recibir atención especializada por el lugar donde vive o por la situación económica de su familia. Esta alianza nos permite invertir en el talento médico del país y, al mismo tiempo, garantizar que nuestros pacientes tengan acceso a los servicios que necesitan cerca de sus comunidades”, expresó Clavell, al insistir en que ‘nuestra meta es continuar aportando a nuestro país con acceso equitativo a servicios de salud especializados, por lo que esta iniciativa con la Fundación para el Futuro de la Salud nos permite dar un paso concreto en esa dirección, formando profesionales comprometidos y llevando esperanza a cientos de familias”.

Por su parte, la odontóloga pediátrica aseguró que esta beca representó mucho más que un apoyo económico. “Me permitió concentrarme en completar mi formación y regresar a servir donde más se necesita. Hoy tengo la oportunidad de atender a niños y familias del sur de Puerto Rico, y eso es exactamente el tipo de impacto que siempre soñé lograr como odontóloga pediátrica”.