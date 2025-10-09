El Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales (NIGMS) de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés) renovó la subvención otorgada para la Alianza para la Investigación Clínica y Traslacional (Alianza), ascendiente a $25 millones, para el periodo 2025–2030.

Así, se impulsará la labor de la Alianza, consolidando una red integrada de investigación clínica y traslacional en Puerto Rico.

La Alianza es un esfuerzo integrado liderado desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR), bajo la dirección de las investigadoras principales doctora Evangelia Morou, de la Escuela de Medicina Dental de la UPR, y doctora Valerie Wojna de la Escuela de Medicina UPR.

El RCM y su rectora doctora Myrna L. Quiñones Feliciano, lidera este esfuerzo en colaboración con la Universidad Central del Caribe (UCC), liderada por la doctora Waleska Crespo, y Ponce Health Sciences University (PHSU), liderada por la doctora Kenira Thompson.

“Este importante logro reafirma el compromiso del RCM-UPR y sus aliados con la excelencia investigativa, el desarrollo de talento científico local y la transformación de la salud pública en Puerto Rico. Estos fondos aportan en el enriquecimiento de la investigación científica, en la innovación y en el compromiso que tenemos con las comunidades, lo que nos permite cumplir con nuestra misión. Continuamos trabajando a favor de nuestra academia, de nuestro personal y de nuestros estudiantes por el bienestar de Puerto Rico”, indicó la doctora Quiñones Feliciano.

Entre las innovaciones más destacadas de este nuevo ciclo de la Alianza incluye logros que marcarán un antes y un después en la investigación y la salud en Puerto Rico, como:

Un modelo único de colaboración que integra a la comunidad, la industria y el gobierno junto con la academia.

Creación de la primera red de investigación basada en la práctica en la Isla, GROW-Puerto Rico Network.

Incorporación de la salud oral como un componente esencial de la salud general.

Mayor representación de Puerto Rico en bases de datos nacionales y ensayos clínicos.

“La renovación de esta significativa subvención por parte del NIH es un reconocimiento al compromiso, la excelencia y el liderazgo del Recinto de Ciencias Médicas y de nuestras instituciones aliadas. A través de la Alianza para la Investigación Clínica y Traslacional, reafirmamos nuestra misión como sistema universitario de liderar iniciativas que transforman la salud pública, impulsan el desarrollo científico en Puerto Rico y fortalecen nuestra capacidad de servir a las comunidades. Felicitamos al equipo por este importante logro, que enaltece a la Universidad de Puerto Rico y contribuye de manera directa al bienestar de nuestra gente”, dijo la presidenta de la UPR, doctora Zayira Jordán Conde.

Las doctoras Morou y Wojna se unen con un fuerte equipo multidisciplinario de liderazgo de las tres instituciones incluyendo: doctor Pedro G. Santiago-Cardona (PHSU) y la doctora Diana M. Fernández Santos (UCC), Directores de Programa en sus respectivas instituciones.

La Alianza incluye unidades especializadas para apoyar la investigación, como Diseño de Investigación y Manejo de Datos, dirigida por las doctoras Sona Rivas y Mary Helen Mays; Desarrollo Profesional dirigida por las doctoras Cynthia Pérez y Marian Sepúlveda; Enlance y Alcance Comunitario, dirigida por las doctoras Edna Acosta, Enid García y Carlamarie Noboa; Recursos Clínicos y Tecnológicos para la Investigación dirigida por los doctores Yamil Gerena y Angel Mayor; e Investigación Clínica dirigida por los doctores Michelle Martínez, Martin Hill y Kyle Melin.