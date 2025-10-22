Ciudadanos podrán recibir un incentivo de hasta $8,250, con el fin de climatizar sus hogares para optimizar el uso de energía en sus hogares.

Así lo anunciaron la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, mediante comunicado de prensa.

“El pasado mes de abril lanzamos la primera edición de Tu Casa Eficiente donde estamos impactando sobre 4,000 hogares puertorriqueños otorgando alrededor de $18 millones en incentivos económicos para la implementación de soluciones energéticas eficientes. Con estas dos nuevas iniciativas continuaremos impactando a la ciudadanía sobre este importante asunto”, expresó Negrón Reichard.

¿Cómo cualifico?

Desde el 27 de octubre se podrá solicitar el incentivo económico a través del sitio web del DDEC.

Mientras, el DDEC educará a través de Tu Casa Eficiente Tour que se llevará a cabo en centros comerciales. Esto será una instalación educativa itinerante que continuará hasta abril de 2026.

La instalación, que simula una casa, ofrecerá un recorrido para brindar información y demostrar las herramientas necesarias para un mejor rendimiento energético en los hogares.

También, contará con vídeos y materiales educativos dirigidos a orientar sobre cómo identificar cambios en los hogares para maximizar la eficiencia energética. Además, recibirán orientación sobre la solicitud para recibir el incentivo económico para así aplicar los cambios en sus hogares.

Las soluciones energéticas autorizadas para recibir este beneficio incluyen la instalación de calentadores solares y la sustitución de enseres como neveras, acondicionadores de aire, receptáculos eléctricos, bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes o LED, cabezales de duchas y kits de ventilación para secadoras.

“Tenemos la responsabilidad de administrar y operar distintos programas federales. Entre ellos, el Programa de Climatización de Hogares (WAP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía Federal (DOE, por sus siglas en inglés), con el propósito principal de fomentar la optimización del uso de la energía. Con la iniciativa Tu Casa Eficiente se pretende ayudar a la ciudadanía a identificar cambios simples pero impactantes, que le permitirán optimizar el consumo de energía en su hogar”, comentó el director del Programa de Política Pública Energética del DDEC, Ernesto Rivera Umpierre.

La primera edición de la instalación educativa itinerante Tu Casa Eficiente será del 21 al 25 de octubre en Plaza del Caribe en Ponce de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Luego se celebrará del 4 al 8 de noviembre en Plaza Las Américas y del 3 al 6 de diciembre en The Outlets en Canóvanas.

Las ediciones del 2026 se anunciarán próximamente.

Para más información y solicitar el incentivo económico pueden acceder www.desarrollo.pr.gov. También pueden escribir un correo electrónico a directorenergia@ddec.pr.gov.