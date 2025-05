La crisis energética que afronta el país se hace más palpable durante la época de huracanes, cuando la ciudadanía redobla sus esfuerzos para mantener sus servicios básicos al invertir en equipos que respalden la continuidad de sus operaciones familiares.

Entre las unidades de mayor inversión están los generadores de electricidad, con los cuales se espera cubrir el uso de los aparatos domésticos, especialmente nevera, estufa, microondas, lavadora, secadora, abanicos y hasta acondicionadores de aire, según la capacidad del producto adquirido.

No obstante, el costo de estos equipos varía, de acuerdo con su funcionalidad, dependiendo de los requerimientos específicos del hogar, en cuanto al tamaño de la estructura, el número de integrantes y la cantidad de dispositivos que se conectarían diariamente.

Generadores

Un generador de diésel trabaja a unas 1,800 revoluciones, que es prácticamente la mitad de lo que consumen los generadores de gas. ( Shutterstock )

Al consultar con Noel Rodríguez Torres, quien se desempeña como mecánico diésel con unas cuatro décadas de experiencia, las alternativas más viables para utilizarse en una emergencia son los generadores de gas o de diésel.

“Hay generadores de gas que se pueden comprar con una tarjeta de crédito, que son grandes, de 14, 15 o 20 kilovatios. Son generadores que se pueden conseguir de manera accesible, vienen con su transfer switch y cualquier cliente los puede conseguir a un buen precio y accesible”, expresó.

“Están los generadores inverter, que son los de gasolina, pero lo único que [se puede conectar a este] es la nevera; no [se pueden conectar] un televisor o un abanico. Para mí, no es un generador, [pues un generador] debe [conectar] todo lo de la casa”, confesó el también presidente de Diesel Engine Technician, Inc.

Señaló, además, que el costo de los generadores de gas más pequeños comienza entre los $3,000 y los $4,000. Sin embargo, su uso es un poco más complicado debido a las altas revoluciones con las que trabaja.

“El generador de gas, que ya viene con su transfer switch, energiza toda la residencia cómodamente, pero trabaja a 3,600 revoluciones. Entonces, el consumo de gas es tanto que, a la larga, sale más costoso”, sostuvo.

De otra parte, aseguró que un generador de diésel trabaja a unas 1,800 revoluciones, que es prácticamente la mitad de lo que consumen los generadores de gas, aunque su precio fluctúa entre $8,000 y $11,000, con capacidad de 10 a 11 kilovatios.

“El generador de diésel también cubre todo lo de la casa, siempre y cuando se compre con la capacidad correcta y de acuerdo con las necesidades de electricidad en el hogar. Porque si quieres comprar un generador de diésel de 6 kilovatios, pues este no va a cubrir el consumo que te interesa [y que puede incluir] usar el horno, la estufa y el calentador. Estos enseres no los puedes usar con un generador más pequeño”, apuntó.

En cuanto al tiempo de operación, destacó que “el generador de gas depende de los cilindros de gas que uses. Vienen unos cilindros, que se llaman pipotes, que son de 300 galones aproximadamente, y duran de tres a cuatro días”.

Sin embargo, aconsejó no usar todos los aires acondicionados de la casa; el horno, la estufa y el microondas todo a la vez. “Recuerda que es un generador de emergencia y que debes estar consciente de no usar todo”, sostuvo, al mencionar que un generador de diésel de 11 kilovatios “da para cuatro días”.

Igualmente, dejó claro que, el equipo deberá ser instalado por un perito electricista certificado para que no pierda la garantía.

Cisternas

El costo de las cisternas depende del galonaje. ( Shutterstock )

Otra de las inversiones para la temporada de huracanes es la compra de una cisterna, con el objetivo de proveer agua potable para consumo, confección de alimentos, higiene y limpieza, entre otros usos.

Al igual que con los generadores de electricidad, la adquisición de un tanque para almacenar agua dependerá de la cantidad de personas que residan en el hogar, ya que esto brinda un panorama más claro del tamaño del equipo que necesitará.

Otro aspecto relevante es la evaluación del entorno, en la cual se asegure que no haya tuberías con escapes o alguna pérdida de agua en inodoros, llaves o salideros; una situación que debe ser analizada por un plomero certificado.

Entre las alternativas a considerar, se encuentran las cisternas de plástico o de metal, que están hechas de acero inoxidable.

De acuerdo con Francis González Tardí, vicepresidente del Colegio de Maestros Plomeros de Puerto Rico, “hay que buscar que las cisternas sean de tres capas y que sean resistentes a los rayos ultravioletas, porque hay muchas que se venden por ahí, bien económicas, pero traspasan la luz ultravioleta y descomponen el agua”.

“La cisterna, me refiero a las plásticas, debe ser blanca con el interior negro, o negra con el interior blanco o clear. Lo que daña el agua es la exposición a los rayos ultravioletas, pues crea algas, hongos y le cambia el sabor”, agregó el maestro plomero.

Destacó que “las cisternas de metal son un poco más costosas, pero las hay plásticas y muy buenas”.

“El costo depende del galonaje, porque hay cisternas de plástico de 150 hasta 2,000 galones y los costos están entre $150 y $3,000 y $4,000. Eso depende del tamaño. Una cisterna de 600 galones debe estar en $350. Las de metal son más costosas”, aclaró.

Cabe destacar que, durante una emergencia, cada persona consume cerca de 100 a 125 galones de agua en una semana. “Una cisterna de 600 galones para una familia de un matrimonio y dos nenes pequeños puede durar cerca de siete días o un poco más, regulando su uso”.

En cuanto a la colocación del equipo, se recomienda su ubicación en el patio, la terraza o en una plataforma de cemento sobre tierra, ya que facilita el mantenimiento.

“Si no cuentas con espacio y tienes que ponerla en el techo, [debes asegurarte de] que en la parte de abajo haya una viga o una pared en la cual se pueda centralizar. No se debe poner en un sitio hueco y menos en techos de madera”, recalcó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.