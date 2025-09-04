El abogado y analista político Luis Pabón Roca regresó este jueves a su espacio en WKAQ 580 y se pronunció sobre el altercado entre el también licenciado Leo Aldridge y el periodista Rubén Sánchez, ocurrido mientras Aldridge lo sustituía durante su receso vacacional.

“Gracias a Leo por haberme sustituido... particularmente a Leo, que tiene que soportar las estupideces que pasan en esta estación”, expresó Pabón Roca al iniciar su programa matutino, que se transmite de 8:30 a 10:00 de la mañana por WKAQ 580.

El también abogado no abundó más sobre el tema y, tras su comentario inicial, continuó con su acostumbrado análisis del acontecer político y social del país.

El altercado -que aún genera controversia- ocurrió el pasado viernes, cuando Leo Aldridge sustituía a Pabón Roca en el espacio que comparte con Carlos Díaz Olivo. En plena transmisión, Sánchez le profirió un insulto al aire, hecho que dejó perplejos a muchos oyentes y levantó preguntas sobre posibles consecuencias para el veterano comunicador.

“Tú eres un pende&. No te metas conmigo, pende&. No te metas conmigo. En la cara",** fue lo que se escuchó decir a Sánchez al aire. Inmediatamente, la emisora cortó a una pausa comercial, y al regresar, el gerente de contenido de WKAQ, Joel Lago Román, se dirigió a la audiencia para disculparse por lo ocurrido.

“Las expresiones que se pudieron escuchar segundos antes de ir a la pausa no representan la posición de esta estación. Son bochornosas, y a nombre de esta estación y de todo el equipo de trabajo de WKAQ 580, le pido disculpas a la audiencia. No debería ocurrir. Aquí todos somos una familia, donde la profesionalidad es lo que rige el norte de esta estación. Por eso es la emisora número uno de Puerto Rico, y estaremos tomando cartas en el asunto para que estas situaciones no surjan al aire una vez más”, afirmó Lago Román tras el incidente.

Hasta el momento, la emisora no ha informado si el presentador enfrentará alguna consecuencia por lo ocurrido. Sin embargo, Sánchez no ha regresado al aire desde el incidente, ocurrido hace casi una semana. En su lugar, el locutor Eliezer Ramos ha estado a cargo de las ediciones de Temprano en la mañana y La Entrevista de Frente, espacios que usualmente conducía Sánchez desde las 6:00 a.m. por WKAQ 580.