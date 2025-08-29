El comunicador Rubén Sánchez interrumpió en la mañana de este viernes el programa radial WKAQ Analiza para gritar improperios al abogado Leo Aldridge, interrumpiendo el momento en que el Carlos Díaz Olivo hablaba sobre el caso federal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

BREAKING- En medio del programa radial @WKAQ580 Analiza, donde estaba de invitado @leoaldridgepr, el presentador Rubén Sánchez irrumpió en el estudio para insultarlo al aire. El director de contenido de la estación pidió disculpas, así como Carlos Díaz Olivo. #PuertoRico #Radio pic.twitter.com/2wo66OLBRz — Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) August 29, 2025

“Tu eres un pende*&. No te metas conmigo. Pende*&, no te metas conmigo. Pende*&, en la cara”, afirmó Sánchez.

“¿Qué es eso?“, se escuchó a Díaz Oliva decir.

De inmediato, la programación radial se detuvo para poner un anuncio.

La interrupción se dio a los nueve minutos de haber iniciado el programa WKAQ Analiza, transmitido por la emisora WKAQ 580. Poco antes había culminado el programa que realiza Sánchez, llamado “Temprano en la mañana con Rubén Sánchez”.

Al regresar a la pausa, el gerente de contenido de WKAQ, Joel Lago Román, le habló a la audencia sobre lo acontecido, lo que describió como un “lamentable episodio”.

“Las expresiones que se pudieron escuchar segundos antes de ir a la pausa anterior de parte de uno de nuestros talentos...”.

“¿De qué talento?“, interrumpió Díaz Olivo en un intento de que se clarificara quién gritó los improperios.

Lago Román continuó: “De parte de nuestro talento Rubén Sánchez no representan la posición de esta estación. Son bochornosas y a nombre de esta estación y de todo el equipo de trabajo de WKAQ 580 le pido disculpa a la audencia por eso que escucharon. No debería ocurrir. Aquí todos somos una familia, donde la profesionalidad todos los días es lo que rige el norte de esta estación y por eso es que es la emisora número uno de Puerto Rico, y estaremos tomando carta en el asunto para que estas situaciones no surjan al aire una vez más”.

“Lo lamento profundamente. Mis más sinceras disculpas. Esto no debería pasar en esta estación. Esta es su casa y saben que siempre tienen el respaldo de parte nuestra”, añadió, al dirigirse a Aldridge y a Díaz Olivo.

Tras las disculpas públicas, Díaz Olivo tomó la palabra para expresarse su sentir sobre la interrupción abrupta que enfrentaron.

Pidió excusa a la audiencia y, sobre todo, a Aldridge “por lo que ha tenido que pasar. Cualquier cosa que uno pueda tener contra alguien por preocupaciones o lo que sea, yo creo que todo se puede canalizar por una manera más efectiva”.

Aldridge, quien laboró de periodista antes de ser abogado, indicó que “lo más adecuado sería, verdad, después de recibir un insulto de Rubén Sánchez al aire, retirarme, porque evidentemente no es lo correcto”.

Explicó que la controversia se debe a que es abogado en un caso en que la otra parte es familia o una amistad de Sánchez.

“Yo estoy haciendo una gestión profesional. Parece que no pudo separar una cosa de la otra. Él no está involucrado en el asunto. Pero, prefirió dirigirse a mí diciéndome pendejo al aire en WKAQ. Así es que eso yo creo que debe tener una consecuencia. Ustedes sabrán cuál debe ser la consecuencia”, sostuvo Aldridge, quien dijo que podría participar en una próxima ocasión en el programa radial.

Al final, el programa fue culminado. La emisora retransmitió un programa de Jay Fonseca. Pero, a las 10:00 a.m., Sánchez reapareción en vivo, desde un concesionario de autos en Bayamón, en su programa “La entrevista de frente”. El invitado lo fue el alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez.

En los primeros minutos del programa, el comunicador no emitió ninguna expresión sobre la interrupción.

Este no es el primer incidente que protagoniza Sánchez. Anteriormente, también hubo una controversia durante el debate primarista del Partido Popular Democrático, transmitido por Wapa Televisión, dueña de WKAQ 580, así como también tuvo una disputa en su programa radial con el licenciado Humberto Félix Cobo Estrella, excandidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la alcaldía de Carolina, que terminó en una demanda.