Somos Más, el novel grupo de jóvenes profesionales que impulsa legislación ciudadana para atajar los problemas sociales y políticos que aquejan al País, cuenta con un miembro especial: Paco.

La inteligencia, nobleza y sensibilidad del hermoso Cream Golden Retriever le han ganado un espacio en el equipo integrado por una decena de voluntarios que promueve una buena gobernanza en Puerto Rico.

El simpático perro es una de las caras de la directiva de Somos Más y figura como mascota en la página web del grupo. Pero, ya Paco era famoso en las redes sociales, donde el precioso animal se ha convertido en todo un personaje en vídeos posteados por su dueño, el comunicador Pepo García. Ahora, el can es aclamado en los lugares visitados por Somos Más, grupo que en las pasadas elecciones generales participó en campañas mediáticas para promover el voto de los jóvenes.

“Paco es una pieza clave en esta organización y la forma en que llega y no es que llega, es que nosotros llegamos a él porque las reuniones de Somos Más son en el patio de la casa de Paco, dónde él pasa la mayoría de su tiempo. Él es nuestro anfitrión”, describió John Rullán Schmidt, uno de los portavoces del colectivo.

Somos Más lanzó oficialmente su agenda el pasado 18 de agosto, pero desde hace ocho meses comenzó a tener reuniones todos los martes a las 7:00 de la noche en la residencia de García, quien es el director de Comunicaciones del gremio de profesionales voluntarios, que también cuenta con una red de colaboradores. En ocasiones las reuniones son dos y tres veces en semana.

“Cuando poníamos las caras del grupo que salen en el website estábamos haciendo un conteo de cuántos somos y dije: aquí falta uno, hay que poner a Paco”, contó de forma jocosa Rullán Schmidt, hijo del fenecido exsecretario de Salud, Johnny Rullán y sicólogo de profesión.

“Los animales dan mucho support y eso es lo que ha sido Paco para nosotros. Nosotros estamos agotados, sacamos el tiempo extra y él nos recibe. Desde que se escucha el carro llegando a la cuadra él sale afuera y está en el portón esperándonos. Entonces tú llegas con esa recepción de Paco, con esos ojitos, que viene con alegría moviendo la cola, uno lo abraza como un peluche y te recarga de energías”, resumió.

El psicólogo subrayó que el rol más grande de Paco ha sido como si fuera el de terapista del grupo o motivador. “En momentos tensos es el objeto de una risa”, dijo para detallar que cuando uno de los miembros del grupo está atravesando momentos difíciles, el perro se acerca a la persona.

“Así mismo ocurre en la terapia ecuestre, incluso con perros, que cuando alguien está tal vez pasando un momento mal o está en un momento tenso, como siempre nos reunimos en círculo, él va y naturalmente se acerca a esa persona y le brinda ese respaldo y apoyo y lo ayuda a soltar la tensión o a procesar algo. Es increíble. Eso es emotional support, además que es nuestro motivador, cheer leader, el que siempre nos recibe y nos da ganas de hacer lo que vinimos a hacer y a levantar los ánimos”, indicó Rullán Schmidt.

“Es un remanso de paz y de pureza porque Paco es el perro más noble que yo he conocido en mi vida. Tiene una pureza, una bondad y una sensibilidad para acercarse cuando nota alguna tensión que de verdad es como si fuera otro miembro humano. Era innegable el incluirlo en nuestra página oficial”, agregó.

¿Y cómo se porta Paco en las reuniones?

“Tranquilo. A veces hace su rondita y visita a uno de los miembros y da la casualidad que son las personas que más lo necesitaban. Es un perro muy intuitivo, muy sensible y tiene sus añitos, es como un don que nos acompaña”, dijo.

Paco contó su dueño, Pepo García, llegó a sus manos a través de un antiguo vecino suyo que no lo podía seguir teniendo. “Cuando fui a verlo con mi primo que es veterinario le abrió la boca y me dijo: tiene ocho años y su expectativa de vida es de 12 años. El perro “nos dio la patita y me lo llevé”, dijo García.

En un principio no lo podía tener porque vivía en un apartamento y su hermano mayor se lo cuidó hasta que logró mudarse a una casa. “Paco es loco con los niños, lo he llevado a hogares de maltrato de niños y durante la emergencia con los terremotos, visitamos familias afectadas con el psiquiatra Jose A. Franceschini, quien daba charlas en los campamentos para relajar la ansiedad y la tensión. Paco era el terapista de los niños en esos campamentos”, relató.

Dijo que Paco nació en Wisconsin y era de una criadora. Detalló que el perro tiene actualmente 10 años, lo que equivale a una edad de 69 años en humanos.

“Está bien de salud, cada seis meses le hacemos chequeos con placas y todo. Toma hasta agua alcalina”, dijo el orgulloso dueño del can. Indicó que Paco “ha tenido dos novias, pero lo que ha hecho es jugar con ellas”.

“Él tiene un linaje puro”, indicó García, quien confesó que no se ha preparado para el día en que Paco no esté. “Ya eso me ha pasado con otros perros, lo difícil que es perderlos, pero nunca había tenido una conexión tan grande como con Paco”, expresó.

Sobre la agenda de Somos Más, García dijo que la semana pasada comenzaron un ciclo de reuniones con legisladores para promover los primeros cuatro proyectos que el grupo espera radicar “por petición” próximamente dirigidos a atacar la corrupción.