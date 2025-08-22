El Parque de la Ciencias de Bayamón se prepara para celebrar el cumpleaños de uno de sus habitantes más longevos.

Se trata del hipopótamo Tommy, quien con 52 años es considerado uno de los hipopótamos más longevos del mundo bajo cuidado humano. Este hipopótamo lleva 36 años en el Parque de las Ciencias y en el 2024 fue objeto de un procedimiento veterinario para cortarle los colmillos inferiores, ya que causaban molestias al chocar con sus encías superior al momento de ingerir alimentos.

Tommy llegó a la Isla en el 1972 y tras el cierre del Safari Park en Vega Alta, pasó a manos del Parque de las Ciencias durante la década del 80, lugar que ha sido su hogar por los pasados 36 años. En el 2023, el municipio de Bayamón realizó varias gestiones con miras de trasladar al hipopótamo a un santuario de animales en Estados Unidos, pero esto no se pudo realizar debido a la avanzada edad de Tommy, y a las condiciones que vienen de la mano con el envejecimiento.

Y es que entre otras condiciones, Tommy padece artritis y cataratas. Además, cada dos años aproximadamente hay que someterlo al corte de sus colmillos inferiores. Sin embargo y con los cuidados que se le brindan en el Parque de las Ciencias, ha logrado mantener una salud estable. La dedicada rutina diaria a la que lo someten sus cuidadores incluye frutas, vegetales, alfalfa, baños refrescantes y juegos con el agua de su piscina.

Para celebrar su vida y legado, el Parque de las Ciencias y el municipio de Bayamón invitan al público a participar de la gran fiesta de cumpleaños de Tommy el domingo, 24 de agosto de 2025. Será un evento familiar con actividades para niños, presentaciones educativas y experiencias únicas para toda la familia.

Tras los daños causados por los huracanes Irma y María, el Parque de las Ciencias reabrió sus puertas en septiembre del año pasado como un santuario de animales, bajo la administracion de la empresa Toroverde.

Actualmente, el santuario alberga 183 animales rescatados, muchos de los que llegaron heridos, abandonados o no aptos para regresar a la vida silvestre.

Este esfuerzo incansable, llevado a cabo por un equipo multidisciplinario liderado por el veterinario Dr. José Trujillo, herpetólogos, biólogos, microbiólogos, tecnólogos veterinarios y cuidadores especializados, tiene como misión ofrecer un hogar permanente y garantizar el bienestar integral de cada uno de sus residentes.

“Cada animal aquí tiene una historia de lucha y esperanza. Nuestro deber es brindarles una segunda oportunidad y, al mismo tiempo, educar al público sobre la importancia de proteger y respetar la vida animal”, expresó el equipo del Santuario y COE de Toroverde el Señor Jorge Jorge.

El Santuario se dedica todos los días a:

Limpieza profunda de hábitats

Alimentación balanceada y monitoreada

Grooming y enriquecimiento ambiental

Atención clínica y tratamientos médicos

Rehabilitación y programas de liberación en casos aptos

Además, el Parque de las Ciencias cumple un rol educativo fundamental, orientando a los visitantes sobre la conservación ambiental, responsabilidad humana y protección de la fauna nativa.

“El bienestar animal es responsabilidad de todos. Invitamos a las familias puertorriqueñas a unirse a esta misión y a celebrar con nosotros el cumpleaños de Tommy, símbolo de resiliencia y esperanza”, añadieron los portavoces del Parque.