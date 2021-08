El paso cercano de la tormenta tropical Fred al sur de la Isla no produjo la lluvia esperada ni causó daños en los municipios de esta zona, a donde solo se reportaron varios árboles que cayeron al pavimento debido a algunas ráfagas.

En Cabo Rojo, el alcalde Jorge Morales Wiscovitch, sostuvo que el evento dejó sin energía eléctrica a unas 300 personas en el poblado de Boquerón y algunas áreas de los sectores Ballajá, callejón Fas y Parcelas Corozo.

“(Estuvo) bastante tranquilo… poca lluvia y un poco de viento. La parte Cabo Rojo con mayor ventolera fue en el sector de la costa, especialmente en el área del Corozo y Combate. En el Corozo hubo un árbol que se cayó encima de tendido eléctrico, en las Parcelas Corozo hay un área de ese sector sin luz, al igual amaneció sin luz el poblado de Boquerón y parte de las parcelas”, expresó.

“Tenemos también un árbol caído en la carretera 300, cerca del sector la Sierra que también hay un área sin luz. En el callejón Los Fas, hubo un árbol que cayó encima del tendido eléctrico, pero no ha ido la luz, y, el último que me reportaron sin servicio de energía eléctrica es el sector Ballajá, cerca del casco urbano de Cabo Rojo. Pero cerca eso no ocurrió nada más”, aseguró.

Asimismo, expuso que la preparación ante el paso del sistema atmosférico les sirvió de práctica, además de que solo hubo una persona refugiada en la Escuela Severo Colberg Ramírez.

“Estuvimos trabajando en áreas que sabemos que se inundan por tradición. Estuvimos trabajando con los equipos pesados del municipio, pero, prácticamente tenemos que seguir mitigando, especialmente con la limpieza de los cauces del pueblo de Cabo Rojo. Esto nos sirvió de práctica y ahora tenemos que seguir trabajando con la mitigación en los distintos cauces y áreas inundables”, manifestó.

Mientras que, en Guayanilla, se albergaron seis personas en el refugio de la Escuela Gloria María Borrero, principalmente de las comunidades El Faro y Playa.

“Ayer estuvimos vaciando los caños de la (comunidad) Playa de Guayanilla y eso es uno de los problemas graves porque los caños se llenan y allí el agua sale a la calle porque después de los terremotos (el terreno) en la Playa de Guayanilla y el pueblo ha bajado bastante. Gracias a Dios no pasó la lluvia y tenemos todo eso ‘ready’”, dijo José Daniel Torres Caraballo, ayudante especial del alcalde Raúl Rivera.

Por su parte, el director de la Oficina Municipal para Manejo de Emergencias del Municipio de Ponce, Jorge Mercado, resaltó que “todo estuvo tranquilo y sin ningún tipo de querella que nos haya llegado de incidentes de árboles o alguna otra situación asociada al paso de este disturbio”.

Destacó que en la Ciudad Señorial no se registraron refugiados ubicados en las escuelas Ernesto Ramos Antonini del sector Cantera y Lila Mayoral en el barrio El Tuque.