El pasado 4 de junio, Cristina Marie Lagares Iglesias escribió un mensaje en sus redes sociales en el que hizo constar que “no sabemos cuándo nos va a tocar” y no se estará junto a sus seres amados.

Por ello, la mujer de 27 años -y quien estaba en ese momento embarazada de gemelas- pidió que “abraces fuerte, respondan los mensajes, devuelvan las llamadas, nunca saben si va a ser la última vez. Son tiempos muy locos”.

Hace varios días, la joven presentía que estaba cerca de esa última vez. Por ello, le escribió a su hermana, Agie Lagares Iglesias, mensajes de Whatsapp como que “no veo mejoría” y “no quiero que nada malo me pase”.

Hoy la familia está estremecida por el fallecimiento de Cristina Marie. La joven murió el pasado 15 de julio, a causa de una hemorragia surgida a días de haber sido sometida a una cesárea en el Hospital San Lucas de Ponce para que nacieran sus dos hijas. Ahora, la familia apunta a una posible negligencia del hospital como la causa del deceso, en la que las recién nacidas y otra niña de siete años quedan huérfanas de madre.

“Este caso no puede quedar impune. Me le apagaron la luz de mi hija querida. Hija mía, esto no se quedará así. Te amo hasta la eternidad. Nos veremos pronto, mi Ángel”, escribió la madre de la joven, Luz Iglesias, en su página de Facebook.

Primera Hora se comunicó con el viudo, de nombre Jorge, para conocer sobre lo acontecido. Sin embargo, el joven aceptó que no podía dar detalles. Sólo señaló que se encontraban inmersos en el proceso de buscar un cementerio para lograr darle sepultura a la madre de sus hijas.

Se pudo contactar a la hermana de la joven fallecida, Agie, quien relató lo devastada que se encuentra la familia. Señaló que lo que buscan es “justicia”.

Según explicó, su hermana tuvo a sus gemelas el pasado 6 de julio, a través de una cesárea que le practicó un doctor de turno del hospital. Dijo que el médico que atendió el embarazo de su hermana se encontraba de vacaciones, por lo que no realizó la operación.

“Al pasar días en el hospital, mi mamá les indica que ella no se sentía bien. No le hicieron ningún chequeo. Solo le dijeron que para la molestia tomara ibuprofén y le dieron de alta con siete de hemoglobina, aun cuando mi mamá le rogó que no le dieran de alta. Mi hermana se fue a su casa, tres días después yo fui con ella en ambulancia, porque tenía una hemorragia”, detalló.

La joven alegó que, una vez llegaron al hospital de emergencia, “supuestamente, le hicieron unos estudios y le encontraron cosas. No sé si era parte de la placenta. No sé decir bien qué le encontraron. Mi hermana gritaba mucho del dolor y solamente le decían que se calmara y que iban a ser todo lo posible. Le llegaron a poner sangre. La meten a sala de operaciones para bregar la situación y le hacen un raspe, le remueven su útero, porque estaba de vida y muerte. Ahí en ese proceso tuvieron que ponerle 12 pintas de sangre. Mi hermana no resistió. No coaguló la sangre. Quien le hizo el ‘malpractice’ no fue su doctor, fue alguien sustituyendo, porque estaba de vacaciones. Quien intentó salvar a mi hermana fue su doctor”.

Agie se quejó de que el hospital haya establecido que su hermana llegó por baja presión, cuando el traslado en ambulancia ocurrió a causa de una hemorragia. Dijo que el médico que realizó la cesárea “no ha dado cara” y que del hospital sólo han presionado a su madre para que la funeraria se lleve el cadáver. Pero, la familia ha insistido en la necesidad de realizar una autopsia, por lo que no han establecido el proceso del funeral.

En cuanto a las recién nacidas, dijo que “están bien”.

Esta familia ha estado activa en estos pasados días en las redes sociales para denunciar el dolor que sienten y recabar la ayuda de la comunidad para realizar el proceso funerario.

Pero, Agie contó que, “realmente, nosotros no estamos tan aferrados al apoyo económico, porque eso no nos va a devolver a mi hermana. Lo que buscamos es justicia y saber en más profundidad qué le pasó a mi hermana”.

Acongojada, destacó que Cristina Marie entró a sala de operaciones consciente y gritaba por su dolor. Pero, no pudo salir de la operación.

“Queremos saber qué exactamente hizo la persona que le sacó las bebés a mi hermana”, enfatizó, sin poder dar los nombres de los médicos que atendieron ambas intervenciones.

El Hospital San Lucas, entretanto, está enfocado en investigar el caso de Cristina Marie, por lo que no emitirán expresiones sobre su deceso, informó Carlos Juan Ramos Ayes, director de comunicaciones.

Estableció que “desde el día uno somos empáticos con el dolor que sufre la familia”.

Comentó, de hecho, que han puesto a la disposición de la familia todo el apoyo.

“En el Centro Médico Episcopal San Lucas somos empáticos con la situación de la familia Lagares Iglesias. Desde el primer día el personal le ha brindado apoyo y servicios institucionales a la familia. Estaremos trabajando estos hechos internamente salvaguardando el bienestar de todas las partes”, establecen unas declaraciones escritas remitidas por Ramos para hacer constar su expresión.

Abren GoFundMe

Si desea ayudar a la familia de Cristina Marie, puede donar a través de la cuenta de GoFundMe creada a nombre de Cristina Marie Lagares Iglesias.

En la página se informa que la meta es recaudar $10,000 y hasta el mediodía de este jueves ya habían obtenido $6,465.

“Estamos devastados tras esta partida tan repentina y necesitamos apoyo para los gastos de este proceso tan horroroso”, escribió la tía de la joven, Karla Iglesias, al abrir la cuenta para obtener los fondos.