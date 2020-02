La representante Maricarmen Mas Rodríguez solicitó a la administración municipal de Mayagüez detener la implementación de unos 400 sistemas de parquímetros en el área del tradicional casco urbano debido al impacto negativo que esto tendrá en el movimiento económico de la ciudad, así como de la región suroeste de la Isla, la cual fue abatida por varios fuertes sismos en el mes de enero.

“La implementación en estos momentos de este sistema de parquímetros resultará en una gran complicación para las personas que frecuentan el caso urbano de Mayagüez. Por ejemplo, las personas de la Tercera Edad, que no tienen recursos para pagar dichos sistemas, no podrán asistir a sus citas médicas si los consultorios están dentro del casco urbano. Lo mismo sucederá con las personas impedidas, entre otros grupos vulnerables. Por eso pedimos que no se implemente en estos momentos este sistema, comentó por escrito la representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

En el día de ayer, la administración de Mayagüez informó que estaría instalando alrededor de unos 400 parquímetros en el casco urbano.

“La preocupación es con el movimiento de gente y que, dado la situación económica actual, la cual es precaria ante los terremotos, experimentemos una deceleración la cual podría detener cualquier avance que podamos hacer para llegar a los niveles de actividad económica antes de los eventos de enero”, añadió la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

De igual forma, Mas Rodríguez dijo que el sistema propuesto “serviría como disuasivo para muchos ciudadanos que ven a Mayagüez, su tradicional centro urbano, como opción para hacer sus compras, mas ahora después de los efectos devastadores de los sismos de enero. Entendemos que esta movida no facilitará la actividad económica en nuestra ciudad, por el contrario, y en estos momentos históricos eso es vital para nuestros pequeños y medianos comerciantes, muchos de los cuales aún no se recuperan de los estragos de los huracanes Irma y María”.