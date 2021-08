Entrada la mañana, los efectos de la tormenta tropical Grace en las islas municipio de Vieques y Culebra afortunadamente apenas se limitaban a un poco de lluvia, que era más persistente en la Isla Nena.

Según indicó el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, “ahora (10:30 a.m.) tenemos un poco de lluvia, pero no hay mucho viento. Ahora está apretando un poco la lluvia, pero no se sienten ráfagas ni nada”.

Corcino agregó que antes de estas lluvias que comenzaban a caer, Vieques había recibido solo un cuarto de pulgada de lluvia, que es relativamente poco.

Agregó que “hasta ahora no hay ninguna novedad reportada. Entiendo que, gracias a Dios, va a transcurrir así”.

PUBLICIDAD

“Nosotros comoquiera nos mantenemos vigilantes. Estamos con la Policía, Manejo de Emergencias, Obras Públicas, todos listos para cualquier cosa”, comentó Corcino. “Pero no hay mucha brisa, no hay oleaje severo, solo lluvia, que apretó un poquito y ahora está constante, pero no es tampoco como una lluvia de huracán ni nada. Estamos siempre pendientes, pero como está ahora, no parece que vaya a pasar nada extraordinario”.

Mientras, en la vecina Culebra, la situación estaba también relativamente tranquila.

“En Culebra está lloviendo ahora (10:30 a.m.). Prácticamente no está haciendo viento, es muy leve. Está nublado, y hay lluvia, pero más bien una llovizna, no es una lluvia fuerte”, indicó el alcalde de Culebra, Edilberto Romero.

Reportó que en la hoy había salido una lancha rumbo a la isla grande de Puerto Rico con los turistas que quedaban en Culebra, “unos 50 a 60”, y que no quedaba nadie por evacuar.

“Estoy con mi equipo aquí en el Centro Gubernamental, con Manejo de Emergencia, todo mi equipo, listos para atender cualquier situación. Y estamos en comunicación directa con Nino Correa (comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres)”, comentó Romero.

Agregó que poco antes de la entrevista con este medio estuvieron observando el radar meteorológico y “prácticamente (la tormenta) está cerca de nosotros, pero no está lloviendo fuerte, el oleaje tampoco está tan malo, no hay viento. Esperemos, vamos a tener fe, que se mantenga así y no empeore”.