Tras una semana de aparente calma en el campamento instalado en la playa Los Almendros de Rincón, la Policía envió esta madrugada a decenas de agentes de la escuadra de contención, luego de instalar nuevas vallas justo detrás de las casetas a donde pernoctaban manifestantes quienes condenaron la exagerada presencia policiaca para custodiar un proyecto privado.

Según los jóvenes que protestan frente a la polémica construcción de una piscina en el Condominio Sol y Playa, durante la sorpresiva movilización, una de las féminas resultó agredida por la uniformada pues la extensión del perímetro establecido hace una semana restringe aún más el área pública ya que la policía también cercó casi todo el estacionamiento que da acceso a la playa.

Esto ha provocado una serie de incidentes, entre estos, la agresión a una joven que fue removida brutalmente por una agente mientras estaba sentada en la arena, y el pisotón que recibió otra muchacha por parte de un policía que tampoco se disculpó.

“Ayer el Colegio de Ingenieros se expresó, solicitando los permisos y expediente del caso del Condominio Sol y Playa y, por alguna razón, a las 4:00 de la mañana, de pronto pusieron vallas a lo largo de toda la arena… toda la fuerza de choque, ahí están los visuales, para simplemente como cinco muchachos que estaban allí”, denunció el excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina.

“Esto es lamentable porque continúan restringiendo el área pública y yo no sé por qué tanto despliegue cuando tenemos un país abandonado en los términos de seguridad. Yo no estuve allí, pero creo que hubo forcejeos, me enviaron los videos y ya voy en camino hacia allá”, agregó.

Asimismo, sostuvo que el aumento en la presencia policiaca puede deberse al posible reinicio en las labores de construcción, pues, la vista administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) donde se discutirá la moción urgente de cese y desistimiento del controvertible proyecto será este viernes., 6 de agosto.

“Habían dicho que iban esperar hasta la vista administrativa, pero, al nosotros ver que renunciaron la oficial examinadora y el licenciado que llevó el caso y que hizo la moción de cese y desista, pues ya uno va viendo que algo turbio está pasando ahí y muy probable que las personas que ellos han nombrado para que lleven este caso en particular, pues no tengan interés de hacerle justicia al pueblo”, condenó.

Molina hizo un nuevo llamamiento a la ciudadanía para que “no permitan por ninguna circunstancia, que construyan en un bien de dominio público y que le roben la playa”.

“Lo único que queremos es que se hagan nuevamente las cosas de forma correcta y el Estado no lo está haciendo y en el incumplimiento de su deber ministerial, pues nos toca a los puertorriqueños continuar asistiendo hasta que simplemente entre la sensatez en razón y el gobierno enmiende su error”, manifestó.

“Pero eso nos toca a nosotros porque ni el gobernador de Puerto Rico, ni la Junta de Planificación ni el DRNA están haciendo su trabajo”, concluyó.

El reclamo de los manifestantes que permanecen en el Campamento Carey es que se respete el derecho de acceso ciudadano a las zonas de bien público, la protección de especies en peligro de extinción y que se revoquen los permisos del proyecto que se erige en plena zona marítimo-terrestre.