El segundo crucero más grande del mundo, Utopia of the Seas, eligió atracar en el Puerto Las Américas Rafael Cordero Santiago del 6 al 8 de julio para cumplir y completar su proceso de validación de aduana federal, guardia costera y certificaciones de seguridad antes de iniciar su estreno mundial en la industria de cruceros.

“Estas paradas técnicas nos ayudan a ampliar negociaciones con otras firmas de cruceros que están mirando a nuestra ciudad como una alternativa turística, segura y placentera”, enfatizó en declaraciones escritas Iván Rodríguez, director del departamento turístico de Ponce.

El gigantesco buque, de la prestigiosa clase Oasis -entre tripulación y contratistas- trae consigo 5,000 personas, lo que se espera sea de un impacto económico positivo para la ciudad de Ponce. Las personas pernoctarán en el barco durante los trabajos, aprovechando su tiempo libre para disfrutar de la oferta gastronómica y turística de la Ciudad Señorial.

Se estima que la inyección económica podría alcanzar el millón de dólares.

Crucero Utopia of the Seas, el segundo más grande de la empresa Royal Caribbean. ( Suministrada )

“La llegada del Utopia of the Seas al Puerto de Ponce nos da la gran oportunidad de presentarles a todos esos visitantes las ofertas turísticas diversificadas y de clase mundial que poseemos. Además, certifica que nuestra ciudad cuenta con personal especializado y la infraestructura necesaria para promover paradas técnicas como la que está realizando este crucero”, añadió Rodríguez.

Según detalló el funcionario, la compañía Royal Caribbean “quedó impresionada por el éxito alcanzado en las operaciones con el Icon of the Seas durante el pasado mes de enero. Y por tan excelente proyección, eligieron a Ponce como destino clave para futuras validaciones de embarcaciones, incluyendo el esperado Start of the Seas para el 2025″.

“Con apenas los primeros minutos de acción al asomarse en el horizonte ponceño y atracar en nuestro muelle, nos impresionó este hermoso buque turístico. Tal y como ocurrió con el Icon of The Seas, estas naves de Royal Caribbean nos cautivan por su inmensidad, belleza y los elementos que complementan la estética del barco. Son realmente majestuosos. El que este crucero llegue a Ponce, a nuestro puerto, no es casualidad. Hemos demostrado la excelencia en las operaciones de logística y seguridad. Así como ocurrió en enero de este año con el Icon of the Seas, el nuevo Utopia of the Seas refuerza nuestras gestiones administrativas de cara a promocionar la ciudad como un excelente destino para vacacionar, invertir y hacer crecer su negocio”, reiteró Rodríguez.

El titular municipal de turismo entiende que la instalación portuaria “valida nuestro esfuerzo y nos expone ante el mundo abriendo un abanico de posibilidades por explorar”, por lo que han informado a otras líneas como Carnival Cruise y Celebrity sobre el potencial de validar sus embarcaciones en Ponce.

“Lo más excitante es que esto apenas comienza y cuando podamos insertar el aeropuerto Mercedita a esta operación, no nos pararán”,detalló, por su parte, la alcaldesa interina, Marlese Sifre.

Para agasajar a los visitantes, el Municipio de Ponce preparó una agenda musical y cultural variada en el centro de la ciudad.