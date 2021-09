La moda de usar el desparasitante ivermectina -comúnmente utilizado para tratar piojos en humanos o en su versión para animales para atender párasitos en caballos, vacas, ovejas, entre otros- en medio de esta pandemia de coronavirus no es solo de Puerto Rico.

La situación es tal que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) lanzó un reportaje explicativo para que detallar las razones por la que este desparasitante no se debe usar ni para tratar o prevenir el COVID-19. La principal razón para evitar su uso fue que no se ha autorizado tal medicamento para esta mortal enfermedad.

“Tomar un medicamento para un uso no aprobado puede ser muy peligroso. Esto también es cierto para la ivermectina”, subraya la entidad.

Según explicó la agencia federal, “el trabajo de la FDA es evaluar cuidadosamente los datos científicos de un medicamento para asegurarse de que es seguro y eficaz para un uso determinado, y luego decidir si lo aprueba o no. El uso de cualquier tratamiento para el COVID-19 que no esté aprobado o autorizado por la FDA, a menos que forme parte de un ensayo clínico, puede ser muy peligroso y causar daños graves”.

De hecho, expusieron en su reporte que han recibido informes de pacientes que han requerido asistencia médica por usar ivermectina como tratamiento para el virus. Alertaron que no se supone que esta situación ocurra, ya que no hay ningún estudio científico que demuestre su eficacia y no han aprobado su uso.

“Las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos parásitos, y existen formulaciones tópicas (sobre la piel) para los piojos y las afecciones de la piel como la rosácea. La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar los virus). Tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar daños graves”, alerta la agencia federal.

Personas con estrongiloidiasis y oncocercosis intestinales, dos afecciones causadas por gusanos parásitos, también se les puede recetar el medicamento.

Se detalló en el reporte que las dosis aprobadas para animales son mayores, pues los caballos y las vacas, por ejemplo, pueden pesar toneladas.

“Nunca utilice en humanos los medicamentos previstos para los animales. Las preparaciones de ivermectina para animales son muy diferentes de las aprobadas para los humanos”, se advierte.

“Es posible que haya oído que se pueden tomar grandes dosis de ivermectina. Esto es falso”, agrega el informe.

Entre los problemas que se alertan pueden ocurrir la usar este medicamento es que puede interactuar con otros que la persona tenga recetados y enfrentar complicaciones. Uno de los casos peligrosos son los anticoagulantes.

“También puede sufrir una sobredosis de ivermectina, lo que puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión (presión arterial baja), reacciones alérgicas (picor y urticaria), mareos, ataxia (problemas de equilibrio), convulsiones, coma e incluso la muerte”, informa el FDA.

La agencia federal concluye que la manera más eficaz para evitar la propagación del COVID-19 incluye mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, lavado de manos y evitar aglomeraciones.