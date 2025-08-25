Posibles interrupciones de luz en ocho municipios por trabajos de LUMA
Mira la lista.
LUMA Energy llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en ocho municipios de la isla este lunes con el objetivo de aumentar la confiabilidad de la red eléctrica, informó el consorcio en declaraciones escritas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA.
Estos son los municipios afectados:
Trabajos en postes
- Orocovis - Carretera 143, barrio Matrullas
- Barranquitas - Barrio Barrancas Parcela Nueva, barrio Helechal, barrio Cañabón
- Canóvanas - Cinco casas del sector Quebrada Prieta, barrio Cubuy, Colinas de Cubuy, carretera 185, sector La Condeza, calle Laurel
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Salinas - Subestación privada 4565, Agrosciences
- San Sebastián - Carretera 445 km 6.4, barrio Saltos, barrio Saltos II
Removido de vegetación
- San Juan - Calle Jovillo en PR-838 y avenida Luis Muñoz Rivera, carretera 1 marginal
- Ponce - Río Chiquito, Portugués
Instalación de aparatos automatizados en la red
- Isabela - Carretera 457, barrio Planas; carretera 476, barrio Planas, sector El Maní
- San Sebastián – Isabela - Carretera 476, barrio Planas, sector El Maní; barrio Aibonito, sector El Maní
Nueva construcción
- Salinas - Carretera 706, Aguirre