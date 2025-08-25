LUMA Energy llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en ocho municipios de la isla este lunes con el objetivo de aumentar la confiabilidad de la red eléctrica, informó el consorcio en declaraciones escritas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA.

Estos son los municipios afectados:

Trabajos en postes

Orocovis - Carretera 143, barrio Matrullas

- Carretera 143, barrio Matrullas Barranquitas - Barrio Barrancas Parcela Nueva, barrio Helechal, barrio Cañabón

- Barrio Barrancas Parcela Nueva, barrio Helechal, barrio Cañabón Canóvanas - Cinco casas del sector Quebrada Prieta, barrio Cubuy, Colinas de Cubuy, carretera 185, sector La Condeza, calle Laurel

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Salinas - Subestación privada 4565, Agrosciences

- Subestación privada 4565, Agrosciences San Sebastián - Carretera 445 km 6.4, barrio Saltos, barrio Saltos II

Removido de vegetación

San Juan - Calle Jovillo en PR-838 y avenida Luis Muñoz Rivera, carretera 1 marginal

- Calle Jovillo en PR-838 y avenida Luis Muñoz Rivera, carretera 1 marginal Ponce - Río Chiquito, Portugués

Instalación de aparatos automatizados en la red

Isabela - Carretera 457, barrio Planas; carretera 476, barrio Planas, sector El Maní

- Carretera 457, barrio Planas; carretera 476, barrio Planas, sector El Maní San Sebastián – Isabela - Carretera 476, barrio Planas, sector El Maní; barrio Aibonito, sector El Maní

Nueva construcción