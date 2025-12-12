Lleva varios años padeciendo unas extrañas condiciones que le incapacitan y la condenan a vivir en el limitado entorno de su cuarto, pero Alison Montalvo de León demuestra día tras día que posee un inquebrantable caudal de fe y voluntad para seguir luchando por hacer realidad sus sueños, además de un espíritu artístico que, en esta Navidad, quiere compartir con todas aquellas personas que deseen vivir la alegría de regalar una postal a alguien querido, y de paso también hacerle a ella “un regalo de vida”.

“Queremos compartir con todo Puerto Rico el proyecto Postales, Arte y Amor, que no es nada más que una colección de postales inspiradas en la Navidad boricua, y en apoyo a Todo por Alison”, comentó Grace, hermana mayor de Alison.

“Son unas postales diseñadas por Alison y por mí”.

Explicó que Todo por Alison es “una campaña de recaudación de fondos para la salud de Alison, mi hermanita, paciente de encefalomielitis miálgica y sensibilidad química múltiple. Con esta campaña lo que buscamos es brindarle a Alison los acomodos y las recomendaciones que ella necesita para mejorar su salud”.

Alison Montalvo de León, quien padece encefalomielitis miálgica y sensibilidad química múltiple, realizó unas postales junto a su hermana Grace, para ayudar con su tratamiento médico. ( Suministrada )

La combinación de encefalomielitis miálgica, que también se conoce como síndrome de fatiga crónica, y sensibilidad química múltiple, provocan que Alison, entre otras cosas, sufra un agotamiento insuperable y persistente, dolores agudos, y una sensibilidad extrema a ruidos y químicos en el ambiente, ya sean cosas tan cotidianas como un líquido para limpiar o los gases de escape de un carro.

Hablando desde su cuarto, pues apenas se puede exponer fuera de esas paredes, la joven explicó que “cada vez que salgo y me expongo a químicos que me hacen daño, pues mi diagnóstico de sensibilidad química múltiple, que básicamente es que mi cuerpo pues no desintoxica y tengo una hipersensibilidad a químicos de uso cotidiano. Y pues cuando salgo de mi cuarto pues me expongo a esas cosas que me hacen daño. Mi lugar más ‘safe’ (seguro) es mi cuarto. Así que aquí paso todos los días y purificándome, con mi mascarilla, y desde aquí mismo hago arte”.

Pero Alison, detalló su hermana, “se ha mantenido firme en su norte, en la lucha, pacientemente con fe, esperando a lograrlo. Tiene sus altas y bajas. Hay días que llueve, hay días que escampa. Pero dentro de todo siempre ella sigue con su buen ánimo, como siempre, y su forma de ver la vida especial, pues ella siempre está positiva de que se va a lograr. Y eso siempre influye mucho en todo”.

Así las cosas, gracias a la idea de una persona que “vio nuestro arte y quiso apoyarlo para convertirlo en esta colección de postales”, surgió esta iniciativa, que las hermanas describieron como “un proyecto bien bonito”, que resalta “de lo que trata la Navidad. O sea, del significado de la Navidad, que es el tiempo de dar, de ayudar, la importancia de regalar, pero regalar con el corazón, con amor”.

Se pueden conseguir a través del portal TodoPorAlison.com, Island Wide y Farmacias Caridad. ( Suministrada )

“Es algo que surge de la unión entre los puertorriqueños. En realidad, es un esfuerzo colectivo. Pero que (esa persona) quería… porque le gustó nuestro arte, pero también se conmovió con la historia de Alison y con nuestra unión como hermanas, y quería que fuera pues esta colección, esta cajita de postales, en apoyo a la salud de Alison, para que entonces las personas puedan conocer la historia de Alison y apoyarla, y celebrar la Navidad también con nosotros pues regalando las postales a las personas que aman, que quieren, y también pues apoyando a Alison. O sea, es un regalo por dondequiera que lo miras”, sostuvo Grace.

Explicó que la recaudación de fondos tiene como objetivo encontrar una vivienda más idónea para apoyar la salud de Alison, en un área suburbana, que no la exponga a tantos ruidos y químicos en el ambiente, y que no esté muy lejos de hospitales. En otras palabras, “un lugar donde ella tenga más espacio, que ella pueda salir de su cuarto sin preocuparse, entrar en contacto con la naturaleza”.

“Sin preocuparme si hay un carro prendido, si hay un detergente, si hay algo”, acotó Alison.

“Y cerca de hospitales, eso lo tomamos en consideración los médicos y eso, porque si tarda mucho yo no llego al otro lado”, agregó, tratando de poner humor a un tema tan delicado.

Además de encontrar ese hogar, los fondos también tienen el propósito de conseguir los materiales “que ella tolera, que no le hagan daño”, para adaptar el espacio a las necesidades de Alison.

En cualquier caso, las hermanas están convencidas de que quien adquiera sus postales, no solo va a poder revivir la tradición de enviar ese particular mensaje a alguien querido, sino que también estará ayudando a salir adelante a Alison, quien las ha confeccionado “desde su cuarto, cuando su cuerpo se lo permite y ella tiene las energías, porque hay días que no puede”.

“Es un esfuerzo entre hermanas, y cuando adquieren estas postales estarán pues siendo parte de la magia de la Navidad, porque pues le van a estar dando a Alison la oportunidad de seguir adelante y lograr los acomodos para su salud. Y pues también vamos a estar reviviendo, que es lo que queremos también con estas postales, es traer de vuelta la magia de lo simple. Queremos que las personas se regalen postales, que tienen ese toque personal y cálido. O sea, le estamos ofreciendo a las personas unas piezas que son especiales para nosotras. A nosotras nos gustan las postales”, sostuvo Grace.

“A mí me encantan las postales. Y lo que es para mí bien importante, que tú te sientas y escribas. O sea, porque el momento es hoy. Que mejor momento para decirle una persona que el presente lo que tú sientes, cómo tú te sientes, desearle cosas bonitas. Y siempre es bien lindo, no sé si tú lo hiciste en Navidades, que a uno le regalan postales y uno las engancha en el árbol, y uno se queda mirándolas, ‘¡ay, que bonito!’”, celebró Alison.

“Y cuando uno vuelve y después la encuentra a los años, y abres la postal y ves la letra de la persona”, agregó Grace. “Ese sentimiento, de vivir esa tradición, de compartir tus sentimientos. E involucra también el tiempo, el cariño, pensar que la persona separa un tiempo para ti, piensa en una dedicatoria, un mensaje, te lo escribe, te lo envía. En realidad, es algo bien simple, pero con mucho significado”.

Las postales, aseguraron, “son inspiradas en la Navidad boricua, y están llenas de íconos y elementos visuales alusivos a nosotros, a nuestra cultura y a nuestras Navidades”.

“Esos artes son superespeciales. O sea, cuando tú tienes un arte de Alison es superespecial. Es como algo de edición limitada. Es algo que ella hizo, que hizo esta personita superespecial con las pocas energías que tiene. Es algo como de colección, de recurso limitado. O sea, no hay mucho de eso”, defendió Grace con pasión, aunque Alison indicó que probablemente “ahí está hablando la hermana mayor con mucho cariño”.

Las hermanas no quisieron dejar pasar la oportunidad de agradecer a las personas y entidades que se sumaron a este proyecto, y en especial a Jessica Padilla, de Impression Associates, Inc., que hizo posible la impresión de las postales; a Pedro Rosaly, de Island Wide, por su disposición para la distribución; y Farmacias Caridad, que está apoyando con puntos de venta en varias de sus localidades.

“Los invito a todos a que entren a TodoPorAlison.com y vean las postales, y se regalen mucho amor y mucha tradición”, alentó Alison.

“Y tienes un doble regalo. Al adquirirlas estarás ayudando a Alison y también pues van a estar teniendo ya sus postales para regalar. Así que los exhorto a que celebren la Navidad con nosotros”, insistió Grace.

Para conseguir las postales, puede hacerlo a través del portal TodoPorAlison.com.

“Va a haber distintas formas de adquirirlas, y ahí va a estar toda la información, pueden conocer los puntos de venta. O también si desean envíos”, indicó Grace.

Las personas interesadas podrán elegir entre envío por Island Wide o adquirir en puntos de venta en Farmacias Caridad (la lista estará disponible en el portal). Se trata de una colección de postales navideñas surtidas, y las primeras 50 órdenes recibirán su pedido presentado en un saquito decorativo con lazo rojo.

De igual forma, quienes quieran conocer más sobre la historia y la lucha diaria de Alison, pueden visitar el portal TodoPorAlison.com, o en sus páginas en redes sociales, también bajo Todo por Alison.