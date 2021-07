Diversos factores tales como un auge de turismo interno y eventos multitudinarios son algunos de los elementos detrás del alza en contagios con COVID-19 en la zona oeste, según un reciente estudio de datos epidemiológicos del área.

“Luego de analizar, de ver el comportamiento de los municipios de la región, se entiende que hay una alta actividad de turismo interno, visitas a playas y centros de recreación, muchos municipios también han fomentado actividades al aire libre pero con aglomeraciones, sin uso de mascarilla, y en esos eventos ves mucha población joven que no está vacunada y donde está alta la incidencia de casos”, comentó el epidemiólogo Diego Samot Bidot, director regional de epidemiología para los 15 municipios de la región oeste.

Toda esta zona ha visto crecer la cantidad de contagios en las pasadas semanas. Actualmente, dijo el experto, se mantienen vigilando varios brotes que permanecen activos.

Al momento, no obstante, “no hay evidencia concreta de la variante Delta esté circulando en la zona. No se ha identificado, aunque eso todavía se está investigando”.

Los esfuerzos se tienen que dirigir a alertar a la gente a que se vacunen, a que usen mascarillas” - Samot Bidot / Epidemiólogo

“Lo que sí encontré es que la vacunación ha sido efectiva”, sostuvo el epidemiólogo, antes de detallar las razones por las que hace esa afirmación.

Explicó que al revisar la información de contagio en los municipios es notable el hecho de que la mayoría de los brotes son familiares. En los cinco municipios con mayor incidencia (Aguadilla, Isabela, Aguada, Mayagüez y Homigueros) se refleja esa tendencia. En Aguadilla, por ejemplo, había cinco brotes activos, cuatro de los cuales eran brotes familiares y el otro era uno laboral. En los cinco municipios, la suma era de 23 brotes familiares, 8 comunitarios y 4 laborales.

Cabe destacar que el municipio de Rincón, donde han tenido lugar protestas en favor de la protección del ambiente y contra la construcción una piscina, no hay al momento ningún brote activo.

“Lo que predomina son brotes familiares. Ahí es que hay que dirigir los esfuerzos, orientar, educar. Pero por lo pronto podemos decir que los brotes familiares es un asunto que hay que atender”, afirmó.

De los 170 casos vinculados a los brotes de los cinco municipios más activos, 9 terminaron en hospitalizaciones, y solo uno de esos nueve es una persona vacunada.

“Finalmente lo que se observa es que los brotes están vinculados a la familia, y que la vacunación sí ha resultado efectiva tanto para impedir contagios como para minimizar síntomas y efectos nocivos”, insistió el experto. “Sabemos que aun con la vacuna siempre existe un riesgo mínimo (de contagio). Pero sí, en este caso la vacuna ha resultado efectiva. La gran mayoría de los casos no llega a una hospitalización”.

Samot abundó que lo habitual en este tipo de brotes familiares que “hay una persona contagiada, hacen actividades familiares, tienen una familia grande, bajan la guardia, y ahí se contagian más. Esa es la tendencia en este tipo de brote”.

“También está el asunto de la resistencia a la vacunación en ciertos sectores. Muchos casos son en jóvenes. Se está viendo un aumento de casos en personas jóvenes, no vacunadas mayormente, que participan de actividades, de eventos con mucha gente”, dijo. “Tengo un brote en un ‘party bus’, que es un brote comunitario”.

Explicó que hay otras actividades que propician el contagio como son “festivales de artesanía, que he visto en Rincón e Isabela; el festival de salsa cada viernes en Isabela, que eso se promociona mucho y vienen de muchas áreas, se llena mucho, se propicia el contacto físico. Eso son lugares que se puede identificar que propician el contagio. Los esfuerzos se tienen que dirigir a alertar a la gente a que se vacunen, a que usen mascarillas”.

Samot llamó a las personas a informarse correctamente sobre las vacunas y evitar los mitos y teorías de conspiración.

“Otro asunto bien importante es que hay un mito de que la vacunación no es efectiva, o que hay una conspiración detrás. Acá (en la zona oeste) uno de esos primeros brotes fue en una comunidad religiosa y cuatro personas vinculadas al brote fallecieron, incluyendo el pastor. Allí ninguna persona estaba vacunada. Fueron más de 20 personas contagiadas y ni una estaba vacunada, ni tampoco las otras personas de la congregación estaban vacunadas”, comentó.

“Así que lo más importante y el mensaje que quiero dar es que la vacunación es efectiva. Esos jóvenes con miedo, con teorías falsas, teorías de conspiración, les digo que vayan a vacunarse”, reiteró.

“Y también hay que mantener las mascarillas en aglomeraciones y espacios cerrados, independientemente de sí está vacunado, porque no sabes si hay personas que no están vacunadas, y si luego vas a regresar a la casa, pues mejor protegerse y así no lo llevas a la casa y provocas un brote”, agregó el epidemiólogo.

Samot recordó que las vacunas están disponibles en los hospitales y varias farmacias de la región.

En cuanto a los visitantes, reiteró la exhortación a cumplir con las medidas preventivas recomendadas para combatir el peligroso virus.

“Mi recomendación al turista interno es usar la mascarilla si hay aglomeración o si está en algún evento. Y el lavado de manos frecuente, el sanitizador de manos. Con nada de esto de medidas básicas se debe bajar la guardia, hay que mantenerlas siempre presentes”, afirmó.

“Así que hay que exhortar a la vacunación, a las medidas preventivas que son cosas tan sencillas como lavarse las manos. Y no pierdan la esperanza en la vacunación, que sí es efectiva”, insistió.