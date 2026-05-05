El profesor Gabriel Paizy, conocido por su trabajo en torno al idioma español y su adecuado uso, presentará su segundo libro de la serie En buen español, que recoge parte de las más de 300 columnas que ha publicado semanalmente en Primera Hora desde el 2019.

La cita es este miércoles, 6 de mayo en la librería Casa Norberto de Plaza las Américas a las 7:00 de la noche.

Según explicó el profesor previamente en entrevista con este diario, En buen español: 50 ideas para vivir mejor tomó forma “cuando me di cuenta que tenía como 50 textos ya escritos relacionados con experiencias que he vivido, filosofías o reflexiones, digamos, sobre aspectos de la vida”.

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Portada del nuevo libro del profesor Gabriel Paizy. ( Suministrada )

Paizy también es el autor de los libros Habla y redacta en buen español, una guía de referencia sobre el idioma, “en arroz y habichuelas, porque mi estilo es así” y el primer tomo de En buen español.

Las personas interesadas pueden adquirir su nuevo libro en Casa Norberto, en la librería Laberinto, en el Viejo San Juan, o a través de Amazon.

El profesor recordó al público que también publica videos sobre el tema del idioma en las redes sociales, en Instagram bajo gpaizy, y en Facebook bajo En buen español.