Ciales. Los moteles ya no sobresalen en la carretera PR-1, de Río Piedras a Caguas, y otras zonas del área metropolitana por sus llamativos letreros con mujeres o los jacuzzis con los que promocionan sus habitaciones.

Cadenas que pretenden limitar la entrada y algunos de los famosos drones anaranjados que se utilizan para las construcciones en las carreteras comienzan a sobresalir cada vez más en las entradas de estas hospederías.

Una visita de Primera Hora por varios de estos moteles cerrados denota que se han convertido en estorbo público y víctimas de los grafitis. En algunos casos, personas han comenzado a vivir en estas habitaciones abandonadas.

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En un antiguo motel de Cupey, uno de sus “habitantes” intimidó a la fotoperiodista con un machete.

Ramón Luis Núñez Freites, dueño Motel La Hacienda; Nicolás Santos Rodríguez, del Motel Villa Arcoíris, en Caguas; Jack Ruiz Ríos, presidente de la Asociación de Moteles y dueño Western Motel en Moca y Felipe Vargas Cortés, propietrio del Motel La Rocha en Moca pidieron ser escuchados por la Compañía de Turismo. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Más allá del embate de las condiciones económicas que experimentan los puertorriqueños, ¿qué ha ocurrido con esta industria?

Varios moteleros, integrantes de la Asociación de Moteles, se reunieron a petición de este diario en el Motel La Hacienda, en Ciales, para conversar sobre los problemas que atraviesan. Coincidieron en que el principal traspié que experimentaron fue el impacto del cierre de la institución bancaria Western Bank el 30 de abril de 2010.

La venta de la cartera de los préstamos que la mayoría de los dueños de moteles tenían con esta institución terminaron en manos de instituciones estadounidenses que limitaron las opciones que tenían para poder subsistir, según relataron los empresarios entrevistados.

A esto se suma que no se les conceden incentivos, pagan uno de los más altos impuestos por habitación, y que la Compañía de Turismo actúa con “una negatividad” en contra de los moteles, precisó Felipe Vargas Cortés, dueño del Motel La Rocha en Moca.

La situación ha llevado a que la cantidad de moteles que operan en la actualidad en la Isla se haya reducido a unos 50, cuando para la década del 80 había unos 78 moteles en la Isla.

“Después de los 80 no se han construido más moteles”, soltó el presidente de la organización y dueño del Western Motel, en Moca, Jack Ruiz Ríos.

Aunque han pasado 16 años del cierre de Western Bank, el líder de los moteleros comentó que la cartera de préstamos que esa institución tenía pasó a otro banco local que luego los vendió a empresas estadounidenses.

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“Se los quitaron así, rápido”, comentó Ruiz Ríos, al hacer chispear sus dedos.

Los moteleros rechazaron que las antiguas instalaciones de sus estructuras en desuso hayan quedado como estorbo público. Alegaron que la mayoría está en proceso de ventas.

“Estorbo público es cuando ya no tienen remedio”, aseguró Vargas Cortés.

Sin embargo, el grupo alegó que hay una presunta resistencia de Turismo de permitir la reapertura o nueva apertura de moteles en la Isla.

15 Fotos La presencia de moteles en la carretera PR-1 y otras vías del área metropolitana ha disminuido notablemente en las últimos años.

Vargas Cortés también achacó a Turismo el que no puedan recibir ningún incentivo que los ayude a lidiar con los altos costos de la energía eléctrica y otros servicios.

“Se ha hecho acercamiento a la Compañía de Turismo y es una negatividad. En estas, a la Compañía de Turismo le convendría (colaborar), porque le añade más habitaciones. Hoy por hoy todos los moteles, el 90%, se pueden comparar con cualquier hotel regular en equipos, en servicio, en seguridad. Todos los moteles tenemos unas pólizas de seguridad que no tienen los AirBnB, todo lo tenemos. Pues, como consecuencia, los incentivos y las ayudas que se pudieran dar es a través de la Compañía de Turismo y Turismo no le da paso a poder participar”, denunció.

“Para ser más preciso y conciso, la Compañía de Turismo está prejuiciada por los moteles. ¿Por qué? Porque no nos oye, no se le puede hacer planteamiento a ninguno. Eso, ¿por qué? Porque no somos hospedería. Oye, pero ¿cómo que no somos hospedería? Tenemos habitaciones. El 100% de los moteles tiene su marquesina, tiene todo bien y cumplimos a cabalidad en todo y los precios populares”, añadió Vargas Cortés.

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Los empresarios aseguraron de los moteles cuentan con muchas de las comodidades de un hotel. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Los miembros de la Asociación reclamaron “igualdad de beneficios”.

“Estamos a borde de un nocaut”, afirmó el dueño del Motel La Rocha, al llamar a la gobernadora Jenniffer González Colón a intervenir para que se le pueda dar un impulso económico a la industria.

“El reto económico que tenemos es que no tenemos ningún tipo de incentivo de la Compañía de Turismo, ya sea para la luz eléctrica, para el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), para las compras de IVU (Impuesto sobre las Ventas y Uso). Hay un sinnúmero de incentivos que no nos están otorgando y a todos los hoteles sí. La solución que exigimos es que nos den el mismo reconocimiento que tienen todos los hoteles y paradores”, afirmó, por su parte, Nicolás Santos Rodríguez, dueño del Motel Villa Arcoíris, en Caguas y pasado presidente de la Asociación.

Algunos moteles que han cerrado:

Motel The Rose, en Caguas

Motel La Hamaca, Caguas

Motel El Cupido, Aguadilla

Motel Bosque Verde, Isabela

Motel El Jackeline, Barceloneta

Motel El Tropical, Ponce

El Oriental, San Lorenzo

Motel Loma Linda, en Naguabo

Motel El Embajador, Trujillo Alto

Motel El Oriental, Trujillo Alto

Motel La Fuente, San Juan

Motel Lisboa, San Juan

Motel Rodríguez, Bayamón

Motel El Valle, Cupey

Fuente: Asociación de Moteles