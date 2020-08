Un grupo de estudiantes, padres y maestros se manifestó hoy frente al Capitolio para exigir que el Departamento de Educación (DE) responda su reclamo de reparar las escuelas de la comunidad Berwind de manera que los cientos de estudiantes que decenas de comunidades que se beneficiaban con el uso de esos planteles puedan volver a ocuparlos.

Según explicaron los manifestantes, los planteles resultaron dañados con el embate del huracán María en septiembre de 2017 y desde entonces esperan por ser arregladas, a pesar que se han destinado fondos para ese propósito. Este año, además, sufrieron nuevos daños por los sismos que han afectado a la Isla. Sin embargo, se usaron para las primarias del pasado 9 de agosto.

PUBLICIDAD

El maestro Gustavo Santiago, de la escuela intermedia Berwind, explicó que la protesta, que hicieron junto a la comunidad de la escuela especializada José Julián Acosta, era para que se atiendan los reclamos de la comunidad, a la que ni siquiera informan sobre lo qué está sucediendo con las escuelas.

Explicó que la intermedia “recibió una subasta para la reparación” luego de María, pero lo que hicieron fue empeorar la situación. “Luego con el paso de los sismos, la escuela Elemental Berwind y la Superior Berwind también sufrieron daños, también están en proceso de subastas, pero no le dicen a la comunidad si la subasta se aprobó, dónde están los fondos. Y la comunidad tiene miedo porque Berwind intermedia desde el 2017 no se ha arreglado, y piensan que quieren hacer lo mismo con la elemental y la superior”.

“Lo que estamos exigiendo y pidiendo como comunidad, es que nos digan qué es lo que van a hacer en realidad con las Berwind. Necesitamos un plantel. Entendemos que lo ideal es que, estamos en la pandemia, donde se pueden reparar las escuelas porque los estudiantes están en las casas”, aseveró.

El maestro dijo que cada una de las escuelas tiene alrededor de 300 estudiantes, y cuestionó que pasaría con ellos luego que pase la pandemia del COVID-19. Aseguró que han hecho un sinnúmero de gestiones ante el DE y no reciben respuestas.

“Nuestra inquietud mayor es que en esa área no hay escuelas. Las disponibles son las Berwind, que están cerradas por los daños atmosféricos, tanto del huracán como los terremotos”, insistió, agregando que las Berwind, abarcan comunidades de San Juan, Trujillo Alto y Carolina.

PUBLICIDAD

“Preguntamos y no recibimos respuestas. Queremos que nos digan con claridad qué va a suceder”, insistió.

En una línea similar se expresó una madre miembro del consejo escolar de la Berwind Superior que se identificó solamente como María, quien aseguró que “como mamá llevamos una lucha desde el 2017”.

Indicó que los estudiantes de la superior “fueron ubicados el año pasado en el Instituto Tecnológico, donde recibieron maltrato, donde no podía ir al baño porque los estaban acompañando como si fueran delincuentes, a ese nivel se encontraban ellos. No podían utilizar ni la biblioteca, porque no se lo permitían”.

“Como padres, nos cansamos ya del maltrato de nuestros hijos y reclamamos la apertura de la escuela, la reparación de la misma”, insistió.

María aseguró que han ido “a varios lugares y varios foros”, llevado cartas en busca de apoyo, pero sin encontrar respuesta.

“No porque tengamos estudiantes de residenciales somo menos. Por el contrario, somos más dispuestos a luchar, y por la educación de esos jóvenes estamos aquí, para poderlos echar hacia adelante y encaminarlos”, insistió la madre. “Nuestro reclamo es que reparen la escuela ya y nos devuelvan el equipo de maestros que estaba comprometido con estos estudiantes para el desempeño y el futuro de ellos”.

La manifestación coincidió con una vista pública ante la Cámara de Representantes en la que el secretario Hernández y otros funcionarios del DE tuvieron que deponer y responder preguntas relacionadas a los reclamos de la comunidad escolar de la escuela especializada en teatro José Julián Acosta, que piden que no sustituyan a su directora.