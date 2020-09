El publicista argentino Ramiro Agulla dijo que la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro intenta utilizarlo para ganar las elecciones generales de noviembre.

Según unas declaraciones enviadas a Notiuno, Agulla volvió a acusar a Lúgaro de plagio y negó que estuviera intentando extorsionar a la candidata como ella dijo en una entrevista a El Nuevo Día.

“Lúgaro intenta utilizarme para ganar las elecciones. Primero comete plagio y ahora se defiende con una calumnia. No sé qué beneficio sacaría yo perjudicándola políticamente. Ella fue la que me trajo aquí utilizando mi campaña. Dije en televisión que era brillante, dije que no quería pelear con ella y, es más, hasta le di consejos para su campaña que ella me agradeció”, lee el escrito de Agulla enviado vía Twitter a la periodista Erika Camareno.

Declaraciones del publicista argentino Ramiro Agulla vertidas en la noche del miércoles a @NotiUno luego de que @AlexandraLugaro dijera que el publicista la extorsiona !! pic.twitter.com/2ZtCb1daEj — Normando Valentin (@normandoh) September 3, 2020

Ayer Lúgaro denunció a El Nuevo Día que Agulla, quien reclama la autoría de un anuncio político que la líder de Victoria Ciudadana copió con fines de motivar el reclutamiento de funcionarios de colegio, estaba incurriendo en un intento de extorsión al amenazarla con perjudicarla su candidatura a la gobernación si no accede a pagarle $100,000 como compensación por copiar el video.

“En todo caso aquí lo que hay es un delito de extorsión”, dijo Lúgaro al diario al hablar de las comunicaciones que ha tenido con el publicista.

“(La extorsión) fue cuando pasó de exigir unas cantidades de dinero con las que humanamente no podíamos cumplir y que ni era justo pagar esas cantidades bajo el estado de derecho vigente, procedió a entablar amenazas y decir qué haría si busca al candidato para demandarme o ir a la prensa del país para decir algo. En cada amenaza había una exigencia de dinero. No podemos prestarnos para que nos amenacen con acciones y que no se llevarán a cabo hasta que paguemos una cantidad exorbitante de dinero”, agregó.

Lúgaro aceptó que está asumiendo la responsabilidad por recrear el vídeo sin pedir permiso a los creadores originales.

“Puedo reconocer que aquí se erró en continuar con la producción de ese vídeo sin haber contado con el permiso en ese momento. Agulla argumenta que aquí se cometió un delito. Aquí no se cometió delito alguno. Aquí se le dio crédito a la obra original. Aquí lo único que pasó es que no se obtuvo un permiso previo”, manifestó.