El País amaneció hoy con un paro de camioneros lo que provoca que no habrá servicio de transporte de casi toda la mercancía en la isla esto luego de que los transportistas decidieran irse en asamblea permanente para intentar lograr un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal sobre un nuevo sistema tarifario.

Desde la medianoche, los transportistas decidieron dejar apagados los motores de sus camiones para movilizar mercancía aunque se aclaró que sí se transportará diesel para hospitales y medicamentos.

Contrario a otras manifestaciones de este tipo, esta vez los camioneros no paralizarán las calles con sus camiones.

’'Acabamos de hacer historia. Hemos hecho una asamblea permanente sin camiones. No hay camiones, no hay trabajo, no hay tapón”, dijo Edwin Marrero, portavoz del Frente Amplio de Camioneros en entrevista radial por WKAQ 580 AM.

“Aquí no hay camión, hicimos una asamblea permanente, pero sin camión”, añadió refiriéndose a la zona portuaria.

’'Si hay que sacar un vagón de medicinas, si hay que entregar un cargamento de diesel a un hospital, si hay que sacar el correo, todo eso se va a sacar porque son servicios esenciales y nosotros no interrumpimos con eso y menos con la salud del pueblo’', manifestó.

Cuando se le preguntó hasta cuando estarían en paro Marrero contestó que “la palabra lo dice, será permanente hasta que la Junta se siente con nosotros y lleguemos a un acuerdo. Ya ellos dijeron ayer que querían sentarse. Estamos esperando la comunicación de ellos”.

Anoche, a través de una misiva, la Junta dijo que está dispuesta a trabajar con el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos para promulgar una regulación que logre “propósitos de la regulación propuesta, incluyendo un aumento apropiado a las tarifas de acarreo, excluyendo los contratos privados”.