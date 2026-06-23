Puerto Rico ocupa el primer puesto a nivel global en la intención de los patronos de contratar empleados para el periodo de julio a septiembre de este año.

Así lo reveló la Encuesta de Expectativas de Contratación que realiza ManpowerGroup y que fue dada a conocer este martes en conferencia de prensa.

La gerente general de ManpowerGroup Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, declaró que, entre 42 destinos encuestados, Puerto Rico obtuvo una tendencia neta de empleo ajustada para el tercer trimestre del año de 48%, solamente igualada por India, seguido por Estados Unidos con 45% y Brasil y Reino Unido con 37%, respectivamente. Los lugares con menor expectativa resultaron ser Eslovaquia (-6%), Hong Kong (-9%) y Rumania (-12%). El promedio global fue de 26%.

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Rivera Roena explicó que para Puerto Rico la expectativa de contratación subió un 30% al comparar los resultados con el mismo periodo del año anterior y un 16% con respecto a lo que tuvimos en el segundo trimestre de este año”.

“Los resultados de la encuesta son extraordinarios. Este trimestre representa no solamente que lideramos a nivel global, sino que se obtuvo la expectativa de contratación más alta que hemos visto en Puerto Rico desde que se comenzó a hacer la encuesta de ManpowerGroup aquí hace cuatro años”, expresó la ejecutiva.

Melissa Rivera Roena, gerente general del ManpowerGroup. ( Suministrada )

La gerente general detalló que en junio de 2025 Puerto Rico ocupó el puesto número cinco a nivel intencional, pero en ese momento la expectativa neta fue de 18%. En los años 2023 y 2022, se alcanzaron intenciones de contratación de 36 y 32 por ciento por debajo del 48% del próximo trimestre.

“Estamos deseosos de que cada patrono que mostró la disposición de contratar nuevos empleados, logre hacerlo en el menor tiempo posible para aportar a nuestra economía”, puntualizó Rivera Roena.

Dijo que, al desglosar la tendencia neta, el 60% de los empleadores en Puerto Rico estima que aumentará su plantilla, 25% no hará cambios, 12% planifica reducirla y 3% aún no sabe qué acciones tomará.

“Un punto bien importante es que, para los próximos meses de julio a septiembre, se anticipan expectativas positivas de contratación en la mayoría de los renglones económicos que medimos y en todas las regiones”, destacó la gerente general.

Afirmó que el sector de manufactura es el de mayor intención de contratación con un 78%, mientras el sector de información es el de mayor crecimiento con respecto al año 2025 con 74%. Otros renglones que también vieron crecimiento fueron comercio y logística (58%), hospitalidad (46%), finanzas y seguros (45%) y construcción y bienes raíces (41%).

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Por otro lado, los sectores con decrecimiento fueron los servicios profesionales, científicos y técnicos (26%), recursos naturales (25%) y sector público, salud y servicios sociales (1%). Al comparar con el año pasado, estos renglones redujeron su intención en -16% y -24% en el caso del último mencionado.

En términos geográficos, los mercados laborales más activos se pronostican en las regiones centro (55%), metro (52%) y norte (42%). Las regiones de menor intención de contratación en este periodo son la oeste (41%), la este (34%) y el sur (24%).

Las organizaciones con un rango de 50 y 249 empleados reportan las expectativas más optimistas con un 79%. Mientras tanto, las empresas con entre 10 y 49 empleados reportaron el porcentaje más bajo con - 11%.

La portavoz de la empresa multinacional indicó que, en el rango de tamaño de empresas, se espera una mayor expectativa en las que tienen una plantilla de 250 a 999 con un 79%, seguido de las que tienen entre 50 y 249 trabajadores con 54%. Las compañías que esperan menor intención de contratación son las que tienen nóminas de 10 a 49 empleados (-11%) y las microempresas de menos de 10 empleados (15%).

Las empresas de mayor tamaño con 1,000 a 4,999 y de 5,000 trabajadores o más, reflejaron una expectativa de 18% y 24%, respectivamente.

Habilidades técnicas más valiosas para patronos

Otro aspecto que reveló la encuesta fueron las habilidades técnicas del personal que son más valiosas para los patronos en Puerto Rico y por las que están dispuestos a pagar un salario superior. Los resultados fueron recepcionista (front office) y atención al cliente (79%), recursos humanos (77%), administración y soporte de oficina (76%), operaciones y logística (76%), ventas y mercadeo (75%), desarrollo y uso de modelos de Inteligencia Artificial (IA) (74%), manufactura y producción (73%), ingenierías (72%), uso de la Inteligencia Artificial (72%), Tecnología de Información (72%) y sustentabilidad (70%).

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Habilidades blandas más valiosas para patronos

En términos de las habilidades blandas, los patronos en Puerto Rico están más dispuestos a pagar un salario superior por quienes tienen destrezas de comunicación, colaboración y trabajo en equipo (84%), adaptabilidad y deseo de aprender (83%), profesionalismo y ética (83%), gestión del tiempo y priorizar (82%), pensamiento crítico y resolución de problemas (81%), habilidad para dar mentoría (80%), liderazgo e influencia social (79%), conocimientos digitales (71%) y cultura e inclusión (70%).

¿AI o trato humano al contratar?

La encuesta constató que, al momento de contratar trabajadores, los empleadores puertorriqueños prefieren hacer revisión profesional (manual) de resumé de los candidatos a empleo (77%), aunque están integrando la automatización de actualizaciones (72%), las herramientas de Inteligencia Artificial para entender habilidades y oportunidades de carrera (67%), IA para revisión de resumé y obtener candidatos (66%), IA para descripción de puestos (66%) y la IA para emparejar candidatos y posiciones con un enfoque humano en la decisión final (65%).

La encuesta contó con una muestra de 500 empleadores a través de todo Puerto Rico que no son clientes de ManpowerGroup por principios éticos y transparencia del instrumento. Para ver los resultados completos de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup del tercer trimestre de 2026 visite: blog.manpowergroupcca.com

La próxima encuesta se publicará en septiembre y se informarán las expectativas de contratación para el cuarto trimestre de 2026.