Si un día opta por llegar a su destino a pie o en transporte colectivo, puede que se lo encuentre. Estaría andando por las aceras de un municipio del área metropolitana, tal vez grabándose con su propio celular, o montándose en el tren.

Se trata del santurcino Félix De Portu Bravo, quien como “hijo de planificadores”, lleva un mensaje claro a través de las redes sociales: en Puerto Rico se debería reducir la dependencia automovilística.

“Esto es un tema que ha estado presente en mi vida desde muy pequeño”, aseguró el también estudiante de maestría en la Escuela Graduada de Planificación, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras (EGP UPR-RP).

El tema es mucho más que un mero gusto pasajero. Para De Portu Bravo, abogar por ciudades peatonales determinará nuestro mañana, desde la calidad de vida que tendrán nuestras generaciones venideras, la equidad que gozarán, así como la sostenibilidad.

“Abogo por un modelo de urbanismo centrado en el peatón, con calles completas y una infraestructura que priorice a las personas antes que al carro. Conceptos como la ciudad de los 15 minutos, que garantiza el acceso a todo lo que uno necesita en su vida diaria a una distancia caminable, y el modelo 8/80, que propone una ciudad accesible, transitable y segura tanto para niños de 8 años como para personas mayores de 80, demuestran que planificar espacios inclusivos y seguros para todos es posible y necesario”, describió.

Su mensaje lo comunica simple, de manera digerible y amena, evitando tecnicismos confusos, encariñando a miles de usuarios de las plataformas digitales de TikTok e Instagram, donde se da a conocer como @depordoquier. En esas redes, varios de sus vídeos han acumulado hasta 20,000 visualizaciones.

“Me gusta mucho el contenido. Yo quiero un Puerto Rico caminable, accesible a todas las clases y espero también que esta idea se riegue por todo el mundo. Un abrazo hermano. Todos por un mundo mejor”, lee el comentario de un usuario de Instagram, identificado como @projectmweapon.

Cuando pienso en Bayamón, lo primero que me viene a la mente son carros y tapón. Mi experiencia en este municipio siempre ha sido detrás del guía de mi carro. Te podrás imaginar entonces que sorpresa me he llevado al venir en Tren Urbano a visitar el casco. Me lo han comentado mucho, que el pueblo de Bayamon esta dando mucho de que hablar, y tengo que admitir que quedé encantado con lo que vi. Un casco activo, super amigable al peatón on calles y aceras limpias, y muchas cositas para ver y hacer. Volveré pronto. En tren, claro.

“Voy hacer un video así de lo caminable que es Luquillo! Me encantó”, agregó otro usuario en la misma red, identificado como @sonsoleahost.

Y no es solo coquetear con el cambio. De Portu Bravo admitió que, para hacer que el uso de un carro sea una opción y no una necesidad, en Puerto Rico se debería planificar estratégicamente el desarrollo de las ciudades para no obligar a todo residente a tener que depender de un automóvil.

Esto incluiría mejorar y extender los tramos del transporte público, rehabilitar las aceras con rampas para personas con discapacidades y tener viviendas más cercanas a negocios para facilitar su acceso a pie, entre otros cambios urbanos.

“Hay personas que están bien aferradas a sus carros y personas que me escuchan decir cosas como ‘deberíamos tener un país más caminable’ y lo que escuchan es ‘tú lo que quieres es que yo no pueda guiar y yo necesito mi carro para ir a todos lados’ y, pues, parte de mi propuesta es... ‘necesitas tu carro para ir a todos lados. No debería ser así. Tú deberías poder vivir tu vida sin necesitar tu carro, pero yo no quiero que tú no puedas guiar, simplemente quiero que tú no tengas que guiar’”, explicó.

“El tema del urbanismo, las planificaciones de las ciudades, es algo que nos afecta a todos. Estoy bien enfocado en el tema de transporte, porque es un tema que nos afecta a todos tan grandemente y muchas personas quizás ni lo notan o quizás ni lo están registrando, porque no han podido quizás ver alternativas. En Puerto Rico, estamos en un país que está tan y tan centrado en el carro, en el transporte en tu propio vehículo personal que se nos olvida que en muchos otros países del mundo la gente se puede mover de muchas otras formas”, señaló.

Así comenzó

Como muchos curiosos, hace dos años que De Portu Bravo exploró la aplicación TikTok, descubriendo la facilidad de uso. Cuando la descargó en su celular, ya germinaba en él el deseo de crear contenido.

“Desde muchísimo tiempo, yo he tenido ganas de hacer contenido de temas relacionados al urbanismo”, aseguró al señalar que solo le detenía las “barreras de entrada” de otras plataformas, como YouTube.

Aprovechó la aplicación “user-friendly” y se grabó, dialogando de lo que conocía del desarrollo de ciudades y de su trabajo con grupos voluntarios en Austin, Texas, y como comisionado de Zonificación y Lotificación.

Con el pasar del tiempo, acaparó un público más amplio. Ahora, indicó que su contenido lo produce de manera orgánica, por lo que desarrolla sus vídeos según su cotidianidad, todo con el mismo fin: hacer de las ciudades más “caminables”.

Acompañame a darle rating a los puentes peatonales de este país. Este es uno de los mejorsitos… y aún no pasa el grado. Siendo honesto, está serie probablemente se cancela después del pilot.

“Recalco la urgencia de revitalizar nuestros cascos urbanos. La expansión descontrolada, la proliferación de comunidades de baja densidad y acceso controlado junto a la priorización del automóvil han fragmentado la ciudad, restándole vida, identidad y oportunidades de encuentro a nuestros barrios históricos. Recuperar la caminabilidad y promover destinos útiles no solo reactivaría la economía local, sino que reduciría la dependencia del carro, mejoraría la salud pública y facilitaría la equidad en el acceso a servicios”, dijo.

“Mejorar la peatonalidad alrededor de las estaciones de tren, planificar áreas de uso mixto y apostar por la integración urbana son claves para un desarrollo sostenible y socialmente justo. Cada proyecto de reconstrucción o redesarrollo debe verse como una oportunidad contundente e irrepetible para transformar positivamente el entorno urbano, ya que estos trabajos solo se revisitan cada 20-30 años”, agregó.

Su trasfondo

Pese a conocerlo y apreciarlo, De Portu Bravo exploró otros rumbos durante los primeros años de su carrera profesional. Cursó su bachillerato en bellas artes con concentración en diseño gráfico en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y, durante las pasadas dos décadas, se desempeñó como diseñador, fotógrafo, videógrafo y editor, entre otras funciones dentro de las artes visuales.

Producía contenido para agencias de publicidad y mercado, organizaciones no gubernamentales y personalidades, desde la cantautora iLe, el programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Para la Naturaleza, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación hasta el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

Se radicó junto a su esposa en Austin, Texas, con la promesa de regresar en menos de 10 años.

Félix De Portu Bravo ( Suministrada )

El amor presente del desarrollo urbano se manifestó hace cuatro años, cuando se integró en el grupo de urbanistas activistas AURA, grupo de voluntarios que buscan mejorar el uso de tierras en la ciudad, a través de análisis y compromiso de políticas, al igual que participación pública.

“En mi tiempo con ellos nos dedicamos primordialmente a abogar por cambios grandes en el uso de suelo del centro urbano del área metropolitana de Austin para reducir el tamaño mínimo de los lotes, incrementar la densidad, reformar reglas relacionadas al ‘Single-Stair’ y mejorar el acceso al transporte público”, expresó.

Asimismo, participó con el grupo Rethink35, quienes luchan contra la expansión masiva de la autopista interestatal I-35.

“En poco tiempo, ya yo estaba colaborando con ellos y haciendo mucho trabajo voluntario y con ellos nos dedicamos primordialmente a abogar por cambios significativos en el uso de suelo del centro urbano del área metropolitana de Austin para poder incrementar la densidad en la ciudad y mejorar el acceso a la transportación pública y reformar algunas reglas relacionadas a cómo se construyen algunas cosas en la ciudad”, detalló.

Justo antes de regresar a Puerto Rico, fungió como comisionado de Zonificación y Planificación para la ciudad hasta mediados de este año, puesto en el que evaluaba casos de reclasificación para construcciones nuevas.

Al Tren Urbano se le refiere comúnmente como la espina dorsal del transporte colectivo en el área metropolitana. Pero es un proyecto incompleto que deja mucho que desear para millones de puertorriqueños que quisieran aprovecharlo. En su visión inicial, el tren conectaría desde Bayamón hasta Santurce, Viejo San Juan, luego Caguas, y Carolina. Es urgente completarlo por el bien de nuestro ambiente, de nuestra salud, y de nuestra metrópolis.

“De un tiempo acá, ya le tenía muchas ganas al tema del urbanismo y cuando me metí en este grupo, me sentía con mucha hambre de aprender más. Cuando mi esposa y yo decidimos regresar a Puerto Rico, lo que hicimos fue inmediatamente solicitar a la Universidad de Puerto Rico”, comentó.

El activismo que ya practicaba se exteriorizó a través de TikTok, amplificando aún más su mensaje.

Al cabo de nueve años, se les acabó “el gustito” de vivir fuera de la Isla, y la pareja regresó “a casa”.

En el futuro, visualiza crear vídeos de formato largo y colaborar con otros conocedores del tema.

“Esto ha sido un experimento y estoy tratando de ver hasta dónde me lleva”, indicó al mencionar que ya colabora con David Soto, creador de Ruta Borinquen, propuesta para crear una ruta ecológica, peatonal y ciclista multimodal que circunvale a Puerto Rico.

La urgencia

De acuerdo a la empresa que opera y gestiona las autopistas de peaje en alianza pública-privada con el gobierno de Puerto Rico, Metropistas, se estima que hay unos 2.8 millones de vehículos registrados a nivel Isla.

Pese a esto, es de conocimiento común que el uso excesivo de carros lastima el medioambiente. A esto se suma que, cuánto más asequible sea el vehículo, más dañino es para nuestro planeta, según demostró el estudio “Air Pollution Emissions from Vehicles as a Function of Their Current Real-World Market Price” (“Emisiones de contaminación atmosférica de los vehículos en función de su precio real de mercado actual”).

El análisis, publicado este año en la revista “Journal of Cleaner Production” y compuesto por científicos de la Universidad de Birmingham, demostró que los automóviles más costosos emiten menos contaminación ambiental, por lo que cuanto más económico es el carro, mayores emisiones contribuyen desproporcionadamente al aire urbano.

El estudio sugirió que gastar más de $13,000 adicionales en un vehículo diésel se asocia con la reducción de más del 40% de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) por litro de diésel.

Esto cobra relevancia, pues el costo de vida, sobre todo en el área metropolitana de Puerto Rico donde abunda la congestión vehicular, inhibe a muchos consumidores a invertir sumas grandes de dinero en carros costosos.

El gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Ronald Hernández, demostró que residir en esta zona de la Isla puede incurrir en un costo de vida 2.5% más caro que en otras jurisdicciones de los Estados Unidos.

Es decir, si en Estados Unidos algo cueste $100, en Puerto Rico estaría a $102.50.

“En Puerto Rico, un carro puede representar el 40% de un ingreso de una familia. Eso es un montón de dinero. Entonces, parte de mi propuesta es concientizar y abogar por empezar a hacer cambios que sean necesarios en la ciudad para que las personas puedan tener acceso a todo lo que necesitan en su vida sin la necesidad de un carro y eso conlleva mejorar transporte público, mejorar el uso del suelo para que haya más uso mixto, que viviendas estén cerca de los negocios, etcétera", reiteró De Portu Bravo.