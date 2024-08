El alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, criticó fuertemente las labores de mantenimiento y reconstrucción de carreteras estatales, que han provocado que algunas de las vías principales de su municipio estén actualmente intransitables.

El primer ejecutivo municipal refutó, además, que muchos de los jefes de agencia reclamen estar listos para una emergencia, pero no visitan previamente los pueblos de la isla para conocer sus necesidades reales.

“Hemos tenido derrumbes en varias carreteras y la caída de árboles es increíble y eso que no está haciendo viento fuerte. Pero como la vegetación está tan espesa por el pobre mantenimiento que ha tenido el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en las carreteras, están hecho túneles y cuando vienen lluvias copiosas, eso nos hace todo más difícil”, indicó González Otero en entrevista con NotiUno.

En la foto, el alcalde de Jayuya, Jorge González Otero. (GFR Media)

Sostuvo que su administración lleva varios años realizando trabajos en cuerpos de agua para evitar mayores inundaciones en episodios de mucha lluvia, como ahora, pero insistió que la labor en las vías estatales ha sido muy pobre.

“Nosotros tenemos caminos municipales que parecen expresos estatales y carreteras estatales que parecen caminos de fincas en malas condiciones. La estructura de las carreteras estatales da vergüenza. Sinceramente, el que no entienda que ya el gobierno central no funciona, hay que tirarse a los municipios para que vean quién está haciendo el trabajo”, arremetió.

“A mí me da gracia cuando veo las conferencias estatales y ver toda esa gente que nada hacen en una emergencia y dicen que están preparados, cuando es una mentira mayúscula. Y todavía quieren eliminar municipios”, apuntó.

Varias carreteras están intransitables en Jayuya. ( Facebook )

González Otero destacó un puente que lograron construir en el sector Calle 4, pero indicó que la carretera estatal para llegar a ese sector “tiene un vado que desde Georges se dijo que era provisional y ya el agua está por encima”.

“¿Para qué tenemos un puente si el camino para llegar no sirve?”, cuestionó

El alcalde describió que uno de sus ríos más caudalosos, el Caricaboa, está fuera de su cauce, así como el Río Grande de Jayuya, que también se muestra muy crecido. Ambos cuerpos de agua coinciden muy cerca del casco urbano.

“En el río Caricaboa, hay un puente estatal que llevamos tiempo diciendo que hay que cambiar. Hasta que no haya una desgracia no se activan. Es imperdonable que en el siglo 21 estemos pasando por esa necesidad cuando tenemos presupuesto millonarios… de los proyectos de FEMA en Jayuya no se han hecho ni una”, sentenció.