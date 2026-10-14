Aunque a decenas de millas de Puerto Rico, el terremoto de Panamá demarca una realidad que también se vive en la Isla.

“Vivimos en el Caribe, una región sísmicamente activa donde los temblores son parte de nuestra vida. Lo que sí ha cambiado es que hoy, gracias a la era de la instrumentación y conexión global, nos enteramos casi al instante de lo que ocurre en países vecinos, en zonas remotas y en todo el mundo, lo cual nos hace sentir más cerca a los eventos y situaciones de emergencia. La realidad es que los terremotos no se pueden pronosticar, pero sí podemos prepararnos”, destacó la Sociedad Geológica de Puerto Rico, al pasar a describir la realidad que atraviesa Panamá tras experimentar el pasado 9 de octubre un terremoto de magnitud 7.6.

PUBLICIDAD

El sismo ocurrió a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y a una profundidad aproximada de 4 kilómetros.

“Los eventos sísmicos ubicados entre 0 a 70 kilómetros de profundidad se consideran eventos sísmicos superficiales, lo que ubica este sismo muy cerca de la superficie y con gran potencial de generar fuertes sacudidas debido a la poca profundidad del hipocentro del terremoto”, indicó la organización en comunicado de prensa.

Este sismo, reportado a las 12:56 p.m., se sintió en Costa Rica y Colombia. Impactó a 4.6 millones de personas, según cálculos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

“Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, aunque hay decenas de personas heridas. Afortunadamente, el evento sísmico ocurrió en un área menos poblada en comparación con los terremotos en Venezuela y lejos de la ciudad capital con mayor cantidad de habitantes y concentración de rascacielos. También, el sismo ocurrió a una hora en la que la gente usualmente está alerta o en el trabajo. Todos estos factores pueden contribuir a una menor pérdida de vidas y menos daños a la infraestructura en situaciones similares”, se indicó.

El ente proyectó más réplicas, aunque se augura que sean de un grado menor al registrado el pasado 9 de octubre.

Lo que recuerda todo este evento es que Puerto Rico también experimenta actividad sísmica. Por ello, la organización urgió a la población a prepararse.

“Te invitamos a revisar tu plan familiar en caso de un terremoto y participar en el Gran ShakeOut 2026 a partir de las 10:00 a.m. el jueves, 15 de octubre. Acuérdate de practicar los siguientes pasos en caso de un terremoto: agáchate, cúbrete y sujétate. Que no te tome por sorpresa. Estar preparados ante una emergencia, salva vidas”, destacó la entidad.

PUBLICIDAD

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón informó que el simulacro se realizará mañana, jueves, 15 de octubre, a las 10:15 a.m.

“Exhorto a todos a inscribirse y participar de este ejercicio. Dedicar unos minutos a practicar cómo actuar durante un terremoto puede hacer una gran diferencia para proteger nuestra vida y la de nuestros seres queridos. La preparación comienza en cada hogar y debe extenderse a nuestras escuelas, comunidades y lugares de trabajo”, expresó la gobernadora.

Las personas y organizaciones interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: shakeout.org/espanol/inscribirse/index.php?start=puertorico