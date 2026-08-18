Libretas nuevas, computadoras por estrenar y el primer paso hacia el futuro profesional.

Cada agosto, las universidades reciben una plétora de jóvenes, y algunos adultos, ansiosos en prepararse para enfrentar un mercado profesional que evoluciona constantemente.

Ahora bien, ¿qué exactamente interesan estudiar?

Alineados con la demanda laboral

Las preferencias de matrícula de los jóvenes coinciden, aunque no se limitan, con los pronósticos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que apuntan a un mayor crecimiento entre 2022 a 2032.

En el informe “Puerto Rico: Proyecciones a Largo Plazo por Ocupación” del DTRH, el más reciente publicado en julio de 2024, se reveló que las ocupaciones gerenciales, de apoyo relacionadas con el cuidado de la salud y de apoyo relacionadas con las ciencias matemáticas y de la computación, tendrían un crecimiento porcentual durante esa década de 13.84%, 17.59%, 18.37%, respectivamente.

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Las preferencias de los futuros alumnos universitarios han sido bastante cónsonas con esta tendencia.

Los nuevos estudiantes de la IUPI

Las controversias de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no han detenido el flujo de interesados en cursar en sus aulas.

Por el contrario, se mantiene como la institución que más solicitudes de nuevo ingreso ha recibido.

Primera Hora supo que durante el verano, 11,610 estudiantes habían solicitado admisión a programas de bachillerato en uno de sus 11 recintos.

Los bachilleratos más buscados son los de ciencias, como biología, biomédica, biotecnología, ciencias forenses, microbiología y química, y las ciencias en enfermería.

La arquitectura y los grados de administración de empresas, como contabilidad, finanzas, mercadeo y sistemas computarizados de información, también son de mayor interés, así como la administración de hoteles e ingeniería (civil, de computadoras, industrial, eléctrica, mecánica, software, química y de información).

Asimismo, destaca la terapéutica atlética, psicología, comunicaciones, educación, humanidades y agricultura.

Por otra parte, unos 532 habían solicitado programas de grado asociado. Las disciplinas que han generado el mayor interés son en terapia física y/u ocupacional, enfermería, veterinaria, tecnología automotriz y de la ingeniería mecánica. Además, se observa demanda por tecnología de procesamiento de alimentos, de electrónica y nanotecnología y de ingeniería de la información.

Esta semana, cuando sus recintos inician los cursos, la UPR tiene contabilizados más de 8,200 estudiantes de nuevo ingreso, según comunicó la portavoz Bedushka Jiménez.

“Los datos preliminares reflejan que la Universidad de Puerto Rico inicia el nuevo año académico con más de 40,000 estudiantes con matrícula activa en sus once unidades. A esto se suma un resultado positivo, ya que 8,284 estudiantes de nuevo ingreso, superando la cifra del pasado año. Estos números reafirman la fortaleza de la UPR como la principal institución de educación superior de la isla y el interés de una nueva generación de estudiantes en formar parte de nuestra Universidad”, se informó.

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Interés para estudiar a nivel Isla

Mientras, en la Universidad del Sagrado Corazón se recibieron 4,200 solicitudes para el 17 de junio. La mayoría de ellos son estudiantes recién graduados de escuela superior en busca de un bachillerato.

Entre los programas de mayor demanda están: producción audiovisual y cine, diseño y gerencia de moda, biomédica y mercadeo.

En los recintos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), los intereses varían por región, explicó Diriee Y. Rodríguez, la vicepresidenta auxiliar de admisiones.

En general, la demanda principal aún se concentra en programas relacionados con la salud, las ciencias y la seguridad pública.

“Sin embargo, el análisis regional confirma que el interés estudiantil no es homogéneo en todo Puerto Rico, sino que responde a las características específicas de cada mercado geográfico”, detalló Rodríguez

“Mientras algunas regiones muestran una mayor inclinación hacia programas técnicos y de rápida inserción laboral, otras favorecen carreras vinculadas a las ciencias de la salud, las ciencias biológicas, los servicios humanos y las profesiones veterinarias”, continuó.

En el recinto de Gurabo y los centros universitarios de Cayey y Yabucoa, reina el interés para cursar programas técnicos y ocupacionales, especialmente de cosmetología y profesional de uñas.

El sur, donde están los centros universitarios de Ponce y Santa Isabel, “exhibe el perfil más diverso”, donde los programas de salud, comportamiento humano y ciencias veterinarias, incluyendo el nuevo programa de Pet Grooming, reflejan un interés particular por profesiones orientadas al servicio y al cuidado.

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En los recintos de Aguadilla y Cabo Rojo las áreas de salud, ciencias biomédicas y artes culinarias tienen más demanda, mientras que en el recinto de Bayamón y el centro universitario de Barceloneta hay una fuerte orientación hacia las ciencias y las profesiones de la salud, con programas como tecnología veterinaria, enfermería, biomedicina y biología entre los más solicitados.

Por otro lado, en Northbridge University “los datos más recientes reflejan un comportamiento consistente con años anteriores, lo que nos habla de tendencias sólidas y sostenidas en las preferencias de nuestros estudiantes”, aseguró su principal oficial de estrategia Gonçal Bonmatí.

Los programas más solicitados para los grados asociados son enfermería, medical billing and coding (facturación y codificación médica) y administración de empresas con concentración en emprendimiento y farmacia.

En el nivel de bachillerato, los programas más buscados son psicología, enfermería y tecnología de redes y seguridad.

“En cuanto a matrícula efectiva, los tres primeros son Enfermería, Psicología y Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y con concentración en Recursos Humanos”, dijo Bonmatí quien destacó que su institución está en proceso de lanzamiento de nuevos programas vinculados a la inteligencia artificial.