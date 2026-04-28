Diversos patronos siguen en búsqueda de talento local, por lo que si eres alguien que necesita trabajar o deseas cambiar de empleo, llega mañana, miércoles, hasta Plaza las Américas para participar de una feria que realiza Conexión Laboral.

Más de 500 plazas estarán disponibles en la zona de San Juan.

La cita es de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el área del primer nivel del centro comercial, al lado de la farmacia Walgreens.

Se exhorta a los interesados en participar a tener una identificación con foto a la mano y resumé. En caso de no tenerlo, habrá estaciones donde te ayudarán a prepararlo.

También se impartirán charlas de capacitación durante todo el día, con temas de resumé, mejoramiento profesional y preparación para encontrar empleo.

Habrá oportunidad de reclutamiento para múltiples industrias.

También puedes acceder a trabajaensanjuan.com