Quienes visiten el municipio de Salinas podrán admirar una obra muy especial dedicada a un mamífero que visita nuestras costas y que es necesario cuidar para su preservación.

La alcaldesa Karilyn Bonilla Colón informó que, como parte del compromiso municipal con la protección del manatí, continúa con la campaña educativa para su población y visitantes, tanto locales como extranjeros.

“Ahora quienes visitan nuestra Ventana al Mar, entre los restaurantes Ladi’s y El Roble verán la obra artística de Julián J. Ortiz Font, inspirada en esta especie. Es un monumento creado con piezas de desechos de barcos, fomentando el concepto de reciclaje, y la protección de las especies”, explicó la ejecutiva municipal.

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La pieza es una obra artística de Julián J. Ortiz Font. ( Suministrada )

La iniciativa forma parte del Programa de Desechos Marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), una agencia del Gobierno de los Estados Unidos. Fue establecido por el Congreso en 2006 mediante la Ley de Desechos Marinos y es un programa de la división de la Oficina de Respuesta y Restauración.

“Este es el organismo líder del Gobierno de los Estados Unidos en la gestión de los desechos marinos, cuya misión es investigar y prevenir los impactos adversos de los desechos marinos, y se hace por medio a de seis pilares principales: Prevención, Remoción, Investigación, Monitoreo y Detección, Respuesta y Coordinación”, detalló la alcaldesa.

Esta iniciativa de suma a la campaña municipal “Navega con precaución, protejamos al manatí”, activa hace años para fomentar la protección de esta especie en peligro de extinción.

La costa de Salinas es una de las zonas de mayor prevalencia de manatíes en Puerto Rico.

La campaña se desarrolla en colaboración con el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, dirigido por el doctor Antonio Mignucci, y combina esfuerzos de orientación en comunidades, redes sociales y puntos turísticos. Carteles informativos han sido ubicados en áreas costeras y material educativo se distribuye en restaurantes, tiendas, hospederías, escuelas y oficinas gubernamentales.

El contenido educativo está dividido en seis secciones clave:

Manejo responsable de motoras acuáticas: se exhorta precaución en áreas donde habita el manatí y el uso de gafas polarizadas para detectarlos en aguas poco profundas.

se exhorta precaución en áreas donde habita el manatí y el uso de gafas polarizadas para detectarlos en aguas poco profundas. Conducta ante avistamientos: se recomienda no acercarse, tocar ni alimentar a los manatíes.

se recomienda no acercarse, tocar ni alimentar a los manatíes. Prácticas seguras para pescadores: se enfatiza evitar dejar anzuelos o líneas de pesca que puedan herir a estos animales.

se enfatiza evitar dejar anzuelos o líneas de pesca que puedan herir a estos animales. Cuidado con la basura marina: se recuerda que los manatíes son herbívoros y pueden confundir plásticos con alimento.

se recuerda que los manatíes son herbívoros y pueden confundir plásticos con alimento. Educación y divulgación: se promueve informar correctamente sobre la especie, especialmente en escuelas y comunidades, y se destaca el 7 de septiembre como el Día de Conservación del Manatí.

se promueve informar correctamente sobre la especie, especialmente en escuelas y comunidades, y se destaca el 7 de septiembre como el Día de Conservación del Manatí. Denuncia de incidentes: se urge reportar manatíes heridos o muertos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) al 787-724-5700.

La costa de Salinas es una de las zonas de mayor prevalencia de manatíes en Puerto Rico. ( Suministrada )

“En la medida en que todos estemos debidamente informados en la protección, y denunciemos los actos ilegales contra esta especie, sin duda se minimizan los casos de ejemplares heridos o muertos. Solicitamos la máxima colaboración de la ciudadanía para ejercer el máximo grado de responsabilidad en las zonas costeras”, finalizó Bonilla Colón.