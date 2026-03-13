La representante Estrella Martínez Soto anunció la radicación de una medida legislativa para designar un tramo de la carretera PR-1 en Salinas con el nombre de la Familia Alomar Velázquez, en reconocimiento a la trayectoria deportiva y el legado histórico de una de las dinastías más influyentes del béisbol puertorriqueño.

La Resolución Conjunta de la Cámara 305 propone que el segmento de la PR-1 que va desde el kilómetro 89.8, en la entrada del casco urbano de Salinas, hasta su intersección con la carretera PR-3 lleve el nombre de la familia, a petición de la administración y la legislatura municipal del pueblo.

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Martínez Soto explicó que la PR-1 es una de las principales arterias del sur de Puerto Rico y una vía clave para el desarrollo económico, la movilidad y la integración social de las comunidades de Salinas.

La legisladora destacó que el municipio es la cuna de la familia Alomar Velázquez, cuyo legado en el béisbol se proyectó a nivel internacional. El patriarca, Santos “Sandy” Alomar Sr., debutó en las Grandes Ligas en 1964 con los Braves de Milwaukee y Atlanta. Durante su carrera acumuló más de 1,200 imparables y luego dedicó años a formar nuevas generaciones como dirigente, coach e instructor en organizaciones de las mayores.

Su hijo, Sandy Alomar Jr., debutó en 1988 y ganó el premio de Novato del Año de la Liga Americana en 1990. Fue seleccionado seis veces al Juego de Estrellas y se destacó como uno de los receptores más completos de su generación.

Roberto Alomar, por su parte, es considerado uno de los mejores intermedistas en la historia del béisbol. Fue elegido 12 veces al Juego de Estrellas, ganó 10 Guantes de Oro consecutivos y ayudó a los Toronto Blue Jays a conquistar las Series Mundiales de 1992 y 1993. En 2011 fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown.

La medida establece que, de aprobarse, el Departamento de Transportación y Obras Públicas tendrá 30 días para rotular oficialmente el tramo designado.