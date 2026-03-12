El lanzador boricua José Berríos enfrenta otro obstáculo en su preparación para la temporada 2026, luego de que una imagen de resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés) revelara inflamación en su codo derecho, diferente a la que tuvo la campaña pasada.

Medios estadounidenses informaron este jueves que su programa de ‘Spring Training’ con los Blue Jays de Toronto fue puesto en pausa, tras los resultados de una resonancia realizada como parte del proceso de seguro del Clásico Mundial de Béisbol.

Inicialmente, Berríos tenía permiso para lanzar con Puerto Rico en el certamen mundialista a partir de los cuartos de final. Sin embargo, la noche del pasado martes, el gerente general de Puerto Rico, Carlos Beltrán, confirmó que el derecho no estaría disponible para lanzar por debido a que no recibió autorización de su aseguradora NFT. Los boricuas jugarán ante Italia este sábado en el Daikin Park de Houston, Texas.

PUBLICIDAD

Berríos explicó a los medios que físicamente se ha sentido bien durante sus sesiones de entrenamiento, pero el estudio médico mostró señales que ahora deberán evaluarse con más cuidado.

“Me he estado sintiendo muy bien y lanzando bien la pelota, pero la resonancia magnética dice algo, así que ahora tenemos que ocuparnos de eso”, dijo el lanzador.

El bayamonés terminó la temporada pasada en la lista de lesionados debido a otra inflamación en el codo, por lo que no recibió la autorización de los Blue Jays para subir al montículo en la primera ronda del torneo.

Berríos tenía previsto lanzar contra los Phillies de Filadelfia este jueves, pero fue sustituido por el lanzador derecho CJ Van Eyk.

“Hacemos lo correcto por el jugador y confiamos en el proceso médico”, dijo, por su parte, el dirigente de Toronto, John Schneider. “Él insiste en que se siente muy bien, y si no estuviéramos de acuerdo con él, creo que estaríamos un poco más preocupados. Pero creo que cuando hay cosas que superan nuestra capacidad salarial, hay que dejar que se desarrollen un poco”, agregó.

Berríos viene de promediar en 2025 un ERA de 4.17, su más alto en los últimos tres años, con 138 ponches y 56 bases por bola en 166 entradas para un récord de 9-5 en la temporada pasada con los Blue Jays.