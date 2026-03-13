Los Osos de Manatí anunciaron ayer, jueves, la adquisición y firma del veterano armador nativo Alex Abreu para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Abreu llega a Manatí en un cambio con los Vaqueros de Bayamón quienes reciben un turno de segunda ronda del Sorteo de Novatos del 2028.

El armador de 34 años, cuenta con vasta experiencia en el BSN con los los Caridutos de Fajardo, Cangrejeros de Santurce, Vaqueros de Bayamón y Santeros de Aguada donde consiguió un campeonato en el 2019. Ha jugado también con el Equipo Nacional.

También cuenta con experiencia en el exterior en las ligas de Francia, México, Venezuela y República Dominicana.

Abreu debutará con Manatí el domingo 22 de marzo en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu.